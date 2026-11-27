En ese tablero, América Latina aparece como una alternativa para acercar procesos o sumar capacidades técnicas cerca de Estados Unidos. El desembarco de Applied Materials en Costa Rica apunta exactamente a ese cruce entre proximidad, capital humano y reconfiguración industrial.

El lugar de Costa Rica frente a otros países de la región

De acuerdo con datos de la OCDE citados en el informe original, Costa Rica destaca en la región por su nivel de formación superior —con alrededor del 30% de su población adulta con estudios superiores—, por delante de otros mercados relevantes como Colombia (22,2% de formación universitaria, en el puesto 32 del ranking global) y México (16,8%).

Ese capital humano, sumado a la estabilidad institucional y económica, explica por qué el país se posiciona como uno de los destinos observados para inversiones tecnológicas, aunque el desarrollo de un ecosistema de semiconductores y tecnología avanzada depende también de infraestructura, energía, escala industrial y políticas sostenidas en el tiempo.