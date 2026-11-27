Costa Rica quedó en el centro del interés tecnológico de Estados Unidos en América Latina tras la decisión de la multinacional estadounidense Applied Materials de instalar allí su primera operación regional vinculada a la industria de semiconductores.
Un país de América Latina fue elegido como polo tecnológico de Estados Unidos en medio de su carrera con China
En su guerra tecnológica con China, Estados Unidos hizo un importante movimiento en la región latinoamericana y eligió a Costa Rica como "punta de lanza" tecnológica
La firma, especializada en equipos y servicios para la fabricación de componentes electrónicos, pantallas y dispositivos solares, valoró la cercanía geográfica, la estabilidad económica, el talento local y las condiciones de inversión del país como parte de su estrategia para diversificar cadenas de suministro y reducir la dependencia tecnológica frente a China.
Qué busca Estados Unidos en esta jugada
La disputa entre Washington y Pekín se juega en áreas sensibles como semiconductores, inteligencia artificial, redes 5G y ciberseguridad. Aunque Estados Unidos y China mantienen un fuerte intercambio comercial y vínculos económicos cruzados, compiten por liderazgo tecnológico y seguridad de las cadenas productivas.
En ese tablero, América Latina aparece como una alternativa para acercar procesos o sumar capacidades técnicas cerca de Estados Unidos. El desembarco de Applied Materials en Costa Rica apunta exactamente a ese cruce entre proximidad, capital humano y reconfiguración industrial.
El lugar de Costa Rica frente a otros países de la región
De acuerdo con datos de la OCDE citados en el informe original, Costa Rica destaca en la región por su nivel de formación superior —con alrededor del 30% de su población adulta con estudios superiores—, por delante de otros mercados relevantes como Colombia (22,2% de formación universitaria, en el puesto 32 del ranking global) y México (16,8%).
Ese capital humano, sumado a la estabilidad institucional y económica, explica por qué el país se posiciona como uno de los destinos observados para inversiones tecnológicas, aunque el desarrollo de un ecosistema de semiconductores y tecnología avanzada depende también de infraestructura, energía, escala industrial y políticas sostenidas en el tiempo.
En pocas palabras
- Costa Rica: Elegida por EE.UU. como polo tecnológico en semiconductores para competir con China.
- Competencia global: Estados Unidos busca diversificar cadenas de suministro frente al avance tecnológico de China.
- Fortalezas locales: El país centroamericano destaca por su talento humano y estabilidad económica.