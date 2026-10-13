En un taller familiar de la provincia argentina de Córdoba, un adolescente de 14 años utilizó restos de vehículos y piezas de maquinaria en desuso para la construcción de su propio tractor.
Con 14 años logró la construcción de su propio tractor y una fábrica de maquinaria agrícola lo invitó a aprender en sus instalaciones
En un taller familiar de Córdoba, un adolescente de 14 años creó su propio tractor con chatarra, lo que le valió una invitación a aprender en una fábrica de maquinaria agrícola.
Se llama Thiago Príncipe, vive en la zona rural de San Ambrosio, cerca de Río Cuarto, y su invento, bautizado como la “Tractoneta”, despertó tanto interés que terminó llevándolo hasta una fábrica de maquinaria agrícola para descubrir cómo se construyen estas máquinas a escala industrial.
Una construcción nueva, pero una pasión antigua
La historia comenzó con materiales que habían quedado abandonados en el campo después del paso de un tornado. En lugar de desecharlos, Thiago decidió recuperar algunas de esas piezas y darles una segunda vida. Con chatarra, repuestos y herramientas de su entorno familiar, fue desmontando, probando y ensamblando componentes hasta conseguir la construcción de su propio vehículo.
Su afición por la mecánica no apareció de un día para otro. Desde pequeño creció rodeado de herramientas, motores y máquinas agrícolas, en una familia en la que la inventiva también tiene un lugar importante. A los nueve años, durante unas vacaciones escolares, construyó un kart con materiales del taller. A los once, reparó su primer motor y, posteriormente, fabricó una pequeña camioneta casera que, pese a su aspecto rudimentario, conseguía funcionar.
Joven inventor crea un tractor y es invitado a fábrica de maquinaria
Uno de los trabajos de construcción que más dificultades le planteó fue desarrollar el sistema de dirección, una pieza fundamental para conseguir que el vehículo pudiera maniobrarse. Su método consistió en aprovechar lo que tenía a su alcance, experimentar y aprender de los errores. Su padre, Hugo Príncipe, respaldó esa forma de trabajar y contó que prefiere dejarlo probar y equivocarse para que descubra por sí mismo cómo resolver los problemas.
La “Tractoneta” comenzó a llamar la atención cuando Thiago presentó su creación en la Exposición Rural de Río Cuarto. Más tarde, el proyecto llegó a la Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación de Córdoba, donde despertó el interés de la comunidad educativa y del sector productivo. La repercusión de su trabajo abrió una puerta inesperada: la posibilidad de conocer por dentro una fábrica dedicada a producir la maquinaria que él lleva años intentando comprender y construir.
La invitación llegó de CNH, el grupo industrial al que pertenecen las marcas de maquinaria agrícola Case IH y New Holland. En septiembre de 2026, Thiago visitó sus instalaciones en la ciudad de Córdoba, acompañado por sus padres y por el ministro provincial de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla. Allí pudo recorrer la planta y observar las distintas etapas de fabricación, desde el ensamblaje de componentes hasta los sistemas de automatización utilizados en los procesos industriales.
La visita no quedó solamente en una experiencia para recordar. Thiago ya piensa en cómo mejorar su invento. Entre sus próximos objetivos está incorporar sistemas que automaticen funciones como el arranque, las luces y la alarma. También ha planteado, junto con su hermano, la posibilidad de experimentar con un sistema de conducción autónoma para su pequeño tractor.
En pocas palabras
- Adolescente inventor: Un joven de 14 años construyó un tractor funcional con chatarra en Córdoba.
- Oportunidad única: Su creación despertó interés y le valió una invitación a una fábrica de maquinaria agrícola.
- Futuras mejoras: El joven planea incorporar sistemas de arranque automático y explorar la conducción autónoma.