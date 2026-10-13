Con 14 años logró la construcción de su propio tractor y una fábrica de maquinaria agrícola lo invitó a aprender en sus instalaciones

Su afición por la mecánica no apareció de un día para otro. Desde pequeño creció rodeado de herramientas, motores y máquinas agrícolas, en una familia en la que la inventiva también tiene un lugar importante. A los nueve años, durante unas vacaciones escolares, construyó un kart con materiales del taller. A los once, reparó su primer motor y, posteriormente, fabricó una pequeña camioneta casera que, pese a su aspecto rudimentario, conseguía funcionar.

Joven inventor crea un tractor y es invitado a fábrica de maquinaria

Uno de los trabajos de construcción que más dificultades le planteó fue desarrollar el sistema de dirección, una pieza fundamental para conseguir que el vehículo pudiera maniobrarse. Su método consistió en aprovechar lo que tenía a su alcance, experimentar y aprender de los errores. Su padre, Hugo Príncipe, respaldó esa forma de trabajar y contó que prefiere dejarlo probar y equivocarse para que descubra por sí mismo cómo resolver los problemas.

La “Tractoneta” comenzó a llamar la atención cuando Thiago presentó su creación en la Exposición Rural de Río Cuarto. Más tarde, el proyecto llegó a la Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación de Córdoba, donde despertó el interés de la comunidad educativa y del sector productivo. La repercusión de su trabajo abrió una puerta inesperada: la posibilidad de conocer por dentro una fábrica dedicada a producir la maquinaria que él lleva años intentando comprender y construir.

La invitación llegó de CNH, el grupo industrial al que pertenecen las marcas de maquinaria agrícola Case IH y New Holland. En septiembre de 2026, Thiago visitó sus instalaciones en la ciudad de Córdoba, acompañado por sus padres y por el ministro provincial de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla. Allí pudo recorrer la planta y observar las distintas etapas de fabricación, desde el ensamblaje de componentes hasta los sistemas de automatización utilizados en los procesos industriales.

La visita no quedó solamente en una experiencia para recordar. Thiago ya piensa en cómo mejorar su invento. Entre sus próximos objetivos está incorporar sistemas que automaticen funciones como el arranque, las luces y la alarma. También ha planteado, junto con su hermano, la posibilidad de experimentar con un sistema de conducción autónoma para su pequeño tractor.