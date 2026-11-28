La idea de recuperarlo surgió de su esposa, Lélia, quien le propuso volver a plantar el bosque. Así comenzó una iniciativa que cambiaría tanto el paisaje como el rumbo de sus vidas. En 1998, Sebastião y Lélia fundaron Instituto Terra, una organización sin fines de lucro dedicada a recuperar los ecosistemas de la región.

De una tierra degradada a un bosque lleno de vida

El fotógrafo, reconocido internacionalmente por sus imágenes en blanco y negro, encontró en aquella iniciativa una manera de intervenir directamente sobre uno de los problemas que había documentado durante décadas.

El proyecto llegó a plantar alrededor de tres millones de árboles y trabajó con más de 200 especies nativas. La iniciativa también incorporó laboratorios de semillas y programas de formación para agricultores y técnicos ambientales.

Con los años, el paisaje comenzó a transformarse. Donde antes predominaban los terrenos erosionados volvieron a crecer árboles, reaparecieron cursos de agua y regresaron distintas especies de animales.

Según los registros del proyecto, en la propiedad llegaron a identificarse 173 especies de aves, además de mamíferos y otros animales que encontraron nuevamente un hábitat adecuado.

La recuperación también permitió avanzar sobre la degradación de las fuentes de agua del valle del río Doce. Por eso, Instituto Terra extendió sus iniciativas a otras propiedades rurales de la región, con programas de restauración de manantiales y vegetación nativa.