Durante su infancia, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado creció rodeado de árboles , ríos y animales en el interior de Brasil. Décadas después, cuando regresó a la propiedad familiar, encontró un paisaje completamente distinto. La vegetación había desaparecido, el suelo estaba erosionado y los manantiales se habían secado.
En lugar de abandonar aquellas tierras, decidió reconstruir el ecosistema que recordaba de niño. Junto con su esposa, Lélia Wanick Salgado, impulsó un proyecto que terminó con la plantación de millones de árboles y la recuperación de un bosque tropical.
De fotografiar guerras a recuperar un bosque
Salgado había recorrido decenas de países documentando guerras, hambrunas, migraciones y crisis humanitarias. Pero su historia ambiental comenzó cuando regresó a la antigua propiedad de su familia, en el valle del río Doce, en el estado brasileño de Minas Gerais. La finca, donde había pasado parte de su infancia, estaba muy deteriorada por años de explotación ganadera y deforestación.
La idea de recuperarlo surgió de su esposa, Lélia, quien le propuso volver a plantar el bosque. Así comenzó una iniciativa que cambiaría tanto el paisaje como el rumbo de sus vidas. En 1998, Sebastião y Lélia fundaron Instituto Terra, una organización sin fines de lucro dedicada a recuperar los ecosistemas de la región.
De una tierra degradada a un bosque lleno de vida
El fotógrafo, reconocido internacionalmente por sus imágenes en blanco y negro, encontró en aquella iniciativa una manera de intervenir directamente sobre uno de los problemas que había documentado durante décadas.
El proyecto llegó a plantar alrededor de tres millones de árboles y trabajó con más de 200 especies nativas. La iniciativa también incorporó laboratorios de semillas y programas de formación para agricultores y técnicos ambientales.
Con los años, el paisaje comenzó a transformarse. Donde antes predominaban los terrenos erosionados volvieron a crecer árboles, reaparecieron cursos de agua y regresaron distintas especies de animales.
Según los registros del proyecto, en la propiedad llegaron a identificarse 173 especies de aves, además de mamíferos y otros animales que encontraron nuevamente un hábitat adecuado.
La recuperación también permitió avanzar sobre la degradación de las fuentes de agua del valle del río Doce. Por eso, Instituto Terra extendió sus iniciativas a otras propiedades rurales de la región, con programas de restauración de manantiales y vegetación nativa.
En pocas palabras
- Sebastião Salgado: El fotógrafo brasileño impulsó la recuperación del bosque de su infancia.
- Proyecto de Reforestación: Plantó millones de árboles nativos y recuperó el ecosistema.
- Impacto Ambiental: Se reintrodujeron especies y se restauraron fuentes de agua en la región.