Uno de los principales atributos de la canela es su actividad antifúngica, relacionada con componentes como el cinamaldehído. Una investigación publicada en European Journal of Plant Pathology en 2020 evaluó el efecto de la canela sobre el hongo Botrytis cinerea, responsable del moho gris en diferentes cultivos.

Los resultados mostraron que los preparados acuosos de canela consiguieron inhibir su desarrollo. Por eso, se considera un ingrediente interesante para el cuidado preventivo de las plantas, aunque espolvorear polvo directamente sobre la tierra no garantiza eliminar los hongos del sustrato.

Puede ayudar a mantener alejados algunos insectos

El aroma intenso de la canela también se utiliza como repelente natural. Sus compuestos aromáticos pueden resultar desagradables para determinadas especies de hormigas y otros insectos.

Colocar una cantidad pequeña sobre la superficie de la maceta puede funcionar como complemento para mantenerlos alejados. Sin embargo, no reemplaza un tratamiento específico cuando existe una plaga instalada en el árbol frutal.

Contribuye al cuidado de las zonas afectadas por cortes

La canela también tiene un uso tradicional en jardinería relacionado con la protección de heridas de las plantas. Sus propiedades antimicrobianas explican su utilización sobre pequeños cortes de poda o tallos dañados. En estos casos, se aplica una cantidad mínima sobre la superficie afectada, sin cubrir indiscriminadamente las raíces ni el cuello del árbol.

Para utilizarla, conviene distribuir una capa muy fina de canela en polvo sobre la superficie del sustrato, sin formar una costra ni incorporar grandes cantidades. Una cucharada no es una dosis universal: la cantidad debe adaptarse al tamaño de la maceta.