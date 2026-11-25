La recuperación de un ecosistema no siempre comienza con la plantación de árboles. En ocasiones, también depende de devolver a los animales que cumplían funciones esenciales en ese entorno. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, donde un proyecto busca reintroducir a una de las tortugas terrestres más grandes de Norteamérica.
Liberan tortugas gigantes en el desierto para recuperar una especie que desapareció hace milenios
Tras desaparecer del suroeste de Estados Unidos hace unos 10.000 años, la tortuga del Bolsón vuelve al desierto de Nuevo México en un proyecto que busca recuperar sus poblaciones y restaurar el equilibrio del ecosistema.
Esta especie desapareció del suroeste estadounidense hace aproximadamente 10.000 u 11.000 años y actualmente sobrevive de forma natural en algunas zonas del norte de México. Ahora, después de décadas de reproducción en cautividad, los investigadores están devolviendo ejemplares jóvenes al desierto de Chihuahua.
Más de 100 tortugas regresan al desierto
El proyecto está impulsado por el Turner Endangered Species Fund, que comenzó a trabajar con esta especie en Nuevo México después de recibir una colección de tortugas en 2006. A partir de esos animales se creó un programa de reproducción que ha conseguido criar más de 400 ejemplares jóvenes.
Las primeras liberaciones experimentales en el Armendaris Ranch comenzaron en 2021. Durante 2021 y 2022 se soltaron 101 tortugas juveniles equipadas con transmisores para seguir sus desplazamientos. Posteriormente, los investigadores ampliaron el seguimiento hasta alcanzar 141 ejemplares distribuidos en seis grupos de liberación entre 2021 y 2024.
Los científicos estudian dónde construyen sus madrigueras, cuánto se desplazan y cómo se adaptan a las condiciones del desierto. También buscan comprobar si pueden establecer poblaciones estables y contribuir nuevamente al funcionamiento del ecosistema.
Una tortuga que puede vivir más de 80 años
La tortuga del Bolsón puede alcanzar aproximadamente 35 centímetros de longitud y vivir más de ocho décadas. Una de sus características más importantes es su capacidad para excavar madrigueras, donde pasa más del 85 % de su tiempo.
Estos refugios la protegen de las temperaturas extremas, pero también benefician a otros animales, como serpientes, lagartos, aves, insectos y pequeños mamíferos. Además, al alimentarse de plantas y frutos, puede transportar y dispersar semillas, una función que ayuda a la regeneración de la vegetación.
En mayo de 2026, otro proyecto en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Sevilleta anunció que había alcanzado los 50 ejemplares dentro de su población protegida. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. De las primeras 20 tortugas introducidas allí en 2024, diez no sobrevivieron al primer invierno, después de que una nevada temprana las sorprendiera antes de que pudieran excavar madrigueras suficientemente profundas.
El objetivo final es conseguir poblaciones capaces de reproducirse y mantenerse por sí mismas. Si lo consiguen, estas tortugas no solo volverán a ocupar un territorio del que desaparecieron hace miles de años.
En pocas palabras
- Tortugas gigantes: Liberan ejemplares en el desierto de Nuevo México para recuperar una especie desaparecida.
- Proyecto de conservación: El Turner Endangered Species Fund reintroduce tortugas criadas en cautividad para restaurar el ecosistema.
- Rol ecológico: Las tortugas excavan madrigueras y dispersan semillas, beneficiando a otras especies y la vegetación.