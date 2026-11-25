Las primeras liberaciones experimentales en el Armendaris Ranch comenzaron en 2021. Durante 2021 y 2022 se soltaron 101 tortugas juveniles equipadas con transmisores para seguir sus desplazamientos. Posteriormente, los investigadores ampliaron el seguimiento hasta alcanzar 141 ejemplares distribuidos en seis grupos de liberación entre 2021 y 2024.

Los científicos estudian dónde construyen sus madrigueras, cuánto se desplazan y cómo se adaptan a las condiciones del desierto. También buscan comprobar si pueden establecer poblaciones estables y contribuir nuevamente al funcionamiento del ecosistema.

Una tortuga que puede vivir más de 80 años

La tortuga del Bolsón puede alcanzar aproximadamente 35 centímetros de longitud y vivir más de ocho décadas. Una de sus características más importantes es su capacidad para excavar madrigueras, donde pasa más del 85 % de su tiempo.

Estos refugios la protegen de las temperaturas extremas, pero también benefician a otros animales, como serpientes, lagartos, aves, insectos y pequeños mamíferos. Además, al alimentarse de plantas y frutos, puede transportar y dispersar semillas, una función que ayuda a la regeneración de la vegetación.

En mayo de 2026, otro proyecto en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Sevilleta anunció que había alcanzado los 50 ejemplares dentro de su población protegida. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. De las primeras 20 tortugas introducidas allí en 2024, diez no sobrevivieron al primer invierno, después de que una nevada temprana las sorprendiera antes de que pudieran excavar madrigueras suficientemente profundas.

El objetivo final es conseguir poblaciones capaces de reproducirse y mantenerse por sí mismas. Si lo consiguen, estas tortugas no solo volverán a ocupar un territorio del que desaparecieron hace miles de años.