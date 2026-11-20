Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Provincial del Agua en homenaje a la sanción de la histórica Ley de Aguas de 1884, una norma pionera que sentó las bases para la administración y distribución hídrica en el territorio. Más allá del repaso histórico, la fecha funciona hoy como un llamado de atención necesario: según el Departamento General de Irrigación sólo el 4% de la superficie mendocina cuenta con riego o agua proveniente de los ríos o de fuentes subterráneas, y en esa mínima porción se concentra el 97% de la población. Frente a las sequías prolongadas, el retroceso de los glaciares y la presión sobre las cuencas, conservar y cuidar cada gota dejó de ser solo una buena práctica para convertirse en una condición indispensable de supervivencia y futuro.
Día del Agua en Mendoza: el desafío de cuidar el recurso que sostiene al oasis en medio del desierto
En una provincia donde la vida depende del deshielo cordillerano, la efeméride invita a dimensionar el valor de un bien escaso y la urgencia de proteger los ecosistemas que lo resguardan frente al cambio climático
En Mendoza, el agua no es simplemente un recurso natural; es el motor de su existencia y desarrollo. Al tratarse de una provincia con características netamente áridas y desérticas, la vida urbana y la actividad agrícola dependen fundamentalmente del aprovechamiento responsable del agua que baja de la Cordillera de los Andes y de sus reservas subterráneas. Gran parte del crecimiento productivo e histórico de la región fue posible gracias a una compleja red de diques, canales y acequias que permitieron conducir el caudal y dar vida a los oasis que hoy caracterizan a la provincia.
El rol vital de los ecosistemas y los humedales
Para que el agua llegue a las acequias y a los cultivos, el trabajo de la naturaleza en la montaña es el primer eslabón. En este contexto de escasez, la conservación de los ambientes nativos cumple un papel fundamental, ya que son estos ecosistemas los que permiten que el agua se filtre, se almacene y se regule de manera natural antes de llegar a las ciudades.
A lo largo de su geografía, Mendoza cuenta con humedales estratégicos que sostienen este equilibrio: desde las vegas y mallines de alta montaña hasta áreas protegidas de relevancia internacional como la Laguna de Llancanelo, en el sur provincial, o el sistema de las Lagunas de Guanacache, en el noreste.
En la precordillera, por ejemplo, la Reserva Natural Villavicencio resguarda más de 60.000 hectáreas de ambiente nativo que albergan más de 45 humedales identificados, también distinguidos como Sitio Ramsar. Todos estos ambientes funcionan como verdaderas esponjas naturales que favorecen la recarga de los acuíferos y amortiguan el impacto de la crisis hídrica.
Hoy, el Día Provincial del Agua promueve la cultura y el compromiso ciudadano alrededor de este bien común. Es un recordatorio de que, en una tierra forjada a fuerza de riego y administración inteligente, el agua nace en la montaña, se protege en sus humedales y da vida a cada mendocino.
En pocas palabras
- Día Provincial del Agua: se conmemora el 20 de noviembre, recordando la Ley de Aguas de 1884, clave para Mendoza.
- Escasez hídrica: solo el 4% de Mendoza tiene acceso a agua, vital para el 97% de la población y la agricultura.
- Rol de ecosistemas: la conservación de humedales es fundamental para regular y filtrar el agua que sostiene al oasis mendocino.