En Mendoza, el agua no es simplemente un recurso natural; es el motor de su existencia y desarrollo. Al tratarse de una provincia con características netamente áridas y desérticas, la vida urbana y la actividad agrícola dependen fundamentalmente del aprovechamiento responsable del agua que baja de la Cordillera de los Andes y de sus reservas subterráneas. Gran parte del crecimiento productivo e histórico de la región fue posible gracias a una compleja red de diques, canales y acequias que permitieron conducir el caudal y dar vida a los oasis que hoy caracterizan a la provincia.

La conservación de humedales es fundamental para regular y filtrar el agua que sostiene al oasis mendocino.

El rol vital de los ecosistemas y los humedales

Para que el agua llegue a las acequias y a los cultivos, el trabajo de la naturaleza en la montaña es el primer eslabón. En este contexto de escasez, la conservación de los ambientes nativos cumple un papel fundamental, ya que son estos ecosistemas los que permiten que el agua se filtre, se almacene y se regule de manera natural antes de llegar a las ciudades.