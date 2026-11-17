Hablar de recursos hídricos es hablar de desarrollo. Y Arabia Saudita decidió llevar esa relación al extremo al transformar el agua salada del mar en un recurso capaz de cambiar por completo la economía de un país en pleno desierto.
Conectaron el mar con el desierto con 14.000 kilómetros de tuberías y lograron el récord por la mayor red de transporte de agua
El desarrollo económico y la supervivencia de las grandes ciudades saudíes dependen de un ambicioso proyecto de transporte de agua del mar al desierto.
Para conseguirlo, construyó una gigantesca red de tuberías subterráneas que transporta agua desalinizada desde las costas del mar Rojo y el golfo Pérsico hasta ciudades situadas a cientos e incluso miles de kilómetros tierra adentro. Una infraestructura que funciona como un auténtico río artificial y que supera los 14.000 kilómetros de extensión.
¿Cómo son las tuberías que atraviesan el desierto?
No se trata de un proyecto aislado en el desierto, sino de uno de los sistemas de transporte de agua más grandes del planeta. Su magnitud fue reconocida por Guinness World Records, que certificó una red troncal de 14.217 kilómetros el 15 de noviembre de 2023. El sistema está operado por la Saline Water Conversion Corporation (SWCC), organismo estatal integrado en la Saudi Water Authority.
Su función es conectar las plantas desalinizadoras costeras con los principales centros urbanos y depósitos de almacenamiento del interior del país. El dato de los 14.217 kilómetros corresponde a las grandes arterias de transmisión que llevan el agua desde las instalaciones de producción hasta los centros de consumo. Si se suman las redes de distribución, la infraestructura alcanza una extensión todavía mayor.
El agua como motor de transformación económica
Arabia Saudita es el mayor productor de agua desalinizada del mundo, con una capacidad de producción que supera los 11,5 millones de metros cúbicos diarios.
La dimensión de esta infraestructura responde a una necesidad estructural, el país cuenta con recursos hídricos naturales muy limitados, pero necesita abastecer a sus grandes ciudades, sostener su actividad industrial y desarrollar nuevos polos económicos.
Estas tuberías se caracterizan por:
- Los conductos principales alcanzan hasta 2,25 metros de diámetro. Están fabricados con materiales resistentes y cuentan con revestimientos especiales para soportar la presión del agua y evitar la corrosión.
- Gran parte de la infraestructura está enterrada para proteger las conducciones de las condiciones extremas del desierto. Esto permite reducir la exposición directa a las altas temperaturas y proteger las instalaciones frente al entorno.
- El agua debe recorrer enormes distancias y superar dunas, terrenos rocosos y cadenas montañosas. Para conseguirlo, el sistema utiliza estaciones de bombeo de alta potencia que mantienen el flujo a lo largo de toda la red.
- La infraestructura no solo transporta agua: también está conectada a enormes depósitos estratégicos. Guinness certificó una capacidad de almacenamiento de 8,97 millones de metros cúbicos, una reserva fundamental para responder a picos de demanda o interrupciones del suministro.
En pocas palabras
- Arabia Saudita: Construyó una red de tuberías de muevo00e1s de 14.000 kiluevo00f3metros para llevar agua desalinizada del mar al desierto.
- Gigante huevo00eddrico: Es el mayor productor mundial de agua desalinizada, con una infraestructura que garantiza el suministro a ciudades y la industria.
- Desafuevo00edo geogruevo00e1fico: El sistema transporta agua a travuevo00e9s de terrenos adversos con estaciones de bombeo de alta potencia y grandes depuevo00f3sitos de reserva.