Su función es conectar las plantas desalinizadoras costeras con los principales centros urbanos y depósitos de almacenamiento del interior del país. El dato de los 14.217 kilómetros corresponde a las grandes arterias de transmisión que llevan el agua desde las instalaciones de producción hasta los centros de consumo. Si se suman las redes de distribución, la infraestructura alcanza una extensión todavía mayor.

El agua como motor de transformación económica

Arabia Saudita es el mayor productor de agua desalinizada del mundo, con una capacidad de producción que supera los 11,5 millones de metros cúbicos diarios.

La dimensión de esta infraestructura responde a una necesidad estructural, el país cuenta con recursos hídricos naturales muy limitados, pero necesita abastecer a sus grandes ciudades, sostener su actividad industrial y desarrollar nuevos polos económicos.

Estas tuberías se caracterizan por: