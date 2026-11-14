Construyen 200 kilómetros de tuberías a través del desierto para llevar agua desde el océano Pacífico

Cómo funciona el acueducto de 195 kilómetros en pleno desierto

El circuito de transporte hídrico arranca a nivel del mar, en las instalaciones costeras de Puerto Patache. En ese punto se instaló una planta desalinizadora de escala industrial que procesa el agua marina para volverla apta para las distintas etapas de flotación y tratamiento del mineral.

Una vez tratada, el agua no sube por gravedad: necesita una fuerza de empuje titánica para vencer la pendiente de la cordillera. Para lograrlo, la infraestructura cuenta con:

195 kilómetros de tuberías de alta resistencia: Cañerías diseñadas para soportar presiones extremas y las bruscas oscilaciones térmicas del desierto de Atacama, donde los días son sofocantes y las noches registran temperaturas bajo cero.

Cañerías diseñadas para soportar presiones extremas y las bruscas oscilaciones térmicas del desierto de Atacama, donde los días son sofocantes y las noches registran temperaturas bajo cero. Cinco estaciones de bombeo: Distribuidas estratégicamente a lo largo de la traza para impulsar el caudal de manera escalonada a medida que el terreno gana altitud.

Distribuidas estratégicamente a lo largo de la traza para impulsar el caudal de manera escalonada a medida que el terreno gana altitud. Sistemas de almacenamiento y distribución: Piletones y reservorios de gran capacidad ubicados en la zona alta para abastecer de manera constante a la planta concentradora de la mina.

Eficiencia energética: el truco de la turbina Pelton

Elevar miles de litros de agua por segundo a semejante altitud demanda una cantidad enorme de energía eléctrica. Para hacer el proceso más sustentable y reducir los costos operativos, los ingenieros sumaron una solución clave: una turbina Pelton.

Este equipamiento aprovecha la fuerza y la presión de la propia caída del agua en los tramos donde el terreno lo permite, transformando esa energía cinética e hidráulica en electricidad limpia. Esa corriente generada vuelve a inyectarse al circuito interno del complejo, compensando parte de la demanda de las bombas.

Controversia ambiental y freno judicial en la costa chilena

A pesar de la magnitud técnica y la promesa de no agotar las napas de agua dulce del altiplano, el proyecto no estuvo exento de polémicas y reclamos ambientales.

Los principales cuestionamientos llegaron desde la costa. Comunidades de pescadores artesanales y agrupaciones indígenas de Caleta Chanavaya, en el entorno de Punta Patache, denunciaron posibles daños irreversibles en el ecosistema marino debido a la succión de agua y, sobre todo, a la descarga de salmuera concentrada al mar.

El conflicto escaló a nivel legal: el Segundo Tribunal Ambiental de Chile hizo lugar a una reclamación comunitaria y resolvió anular la resolución ambiental favorable (RCA) de la iniciativa de desarrollo de Collahuasi. El fallo judicial ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) revisar en profundidad los impactos marinos y abrir nuevas instancias de consulta con las poblaciones locales.

En qué etapa está la obra y cuándo empieza a bombear

La construcción del ducto y las plantas de impulsión comenzó hace varios años y requirió el despliegue de miles de operarios y maquinaria pesada en condiciones de aislamiento geográfico.

La empresa Techint completó las obras mecánicas y de bombeo, finalizando la colocación de los caños y las estaciones principales. Sin embargo, resta completar las pruebas hidráulicas integrales, los ajustes de automatización y la resolución de las observaciones ambientales para que el sistema de agua desalinizada comience a operar a su máxima capacidad en la alta montaña.