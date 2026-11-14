Usar perfume no es una costumbre, sino una forma de mostrarse ante los demás: qué significa para la psicología

Desde la psicología, el sentido del olfato tiene un gran impacto en el comportamiento humano gracias a su conexión con el sistema límbico, la estructura cerebral encargada de regular y procesar las emociones y la memoria. Por esta razón, el hábito constante de perfumarse no solo afecta el bienestar de uno, sino que moldea la imagen personal en el entorno social.

La psicología le da otro significado al uso de perfume, uno más simbólico.

Usar perfume es una forma inconsciente de fortalecer el autoestima y la seguridad personal, ya que genera una sensación inmediata de confianza y atractivo, siendo como un estímulo que refuerza la propia identidad ante los demás.

Desempeña un papel fundamental al influir positivamente en cómo las personas se perciben entre sí, abarcando aspectos de atractivo, confianza y compatibilidad. Además, la memoria olfativa permite que la fragancia sea una firma personal distintiva y el olor queda grabado en la memoria de los otros.

Por estas razones, para la psicología ponerse perfume es una decisión para afianzar la confianza interna y comunicar de forma activa la verdadera identidad ante la sociedad.