Usar pulseras no es una moda, sino una forma de mostrarse ante los demás: qué significa para la psicología

Primero que nada, psicológicamente quienes usan pulseras son personas profundamente nostálgicas y emocionales porque usan a la pulsera como apego a un valor sentimental que cada una aporta, ya sea por un ancla emocional a un viaje, un regalo de alguien especial o un amuleto. Es una necesidad de expresión personal porque suele ser un acto de individualidad que representa una identidad.

La psicología le da otro significado al uso de pulseras, uno más simbólico.

Las personas que usan varias pulseras tienden a tener un enfoque creativo hacia la moda y la vida. Se trata de un hábito que refleja una menta abierta, un gusto por mezclar estilos y una preferencia por destacar entre las personas.

El uso de este tipo de joyas puede funcionar como una especie de "armadura emocional", ya que pueden proporcionar una sensación de seguridad o actuar como un amuleto, especialmente si tienen significados simbólicos.

Incluso el significado que le da la psicología lo relaciona con el color y el tipo de pulsera. Por ejemplo, si es una pulsera con colores vivos reflejan una persona optimista y enérgica. si se trata de una pulsera metálica, rígida o de plata/oro habla de personas con estabilidad y fortaleza.