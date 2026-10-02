Este fin de semana hay un corte de agua por 36 horas y piden guardar 20 litros de agua: empieza hoy y sigue hasta el domingo

La reducción en la producción se iniciará progresivamente a las 20:00 horas de hoy, 2 de octubre, por lo que a partir de ese momento se comenzará a registrar baja presión y, más tarde, falta de agua en General Daniel Cerri, Ingeniero White y en gran parte de Bahía Blanca.

El inicio de las tareas de vinculación, que estarán a cargo de la contratista de DIPAC, se prevé para las 00:00 horas del sábado 3 de octubre, extendiéndose a partir de ese momento por 36 horas, hasta el domingo 4 de octubre al mediodía.

Hay que guardar 20 litros de agua por persona y hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales.

Sin embargo, parte de la ciudad de Bahía Blanca mantendrá abastecimiento restringido, con baja presión, mediante el agua producida por la Planta Potabilizadora Modular de Patagonia y la Planta Potabilizadora de Agua de Grünbein, según se detalla:

Planta Potabilizadora Modular de Patagonia: Abastece zona Norte y Noroeste de la red (Barrio Patagonia, Barrio Millamapu, Barrio Aldea Romana, Barrio El Nacional, Barrio San Agustín, Barrio Prensa y Barrio Molina Campos),

Planta Potabilizadora de Agua Grünbein: Abastece zona Este y Centro Este (Barrio Grünbein, Barrio Villa Elena, Barrio Villa Gloria, Barrio El Polo, Barrio San Miguel, Barrio Punta Blanca, Barrio Palermo y Barrio 12 de Octubre).

El Acueducto de Agua Cruda que abastece al Polo Industrial de Bahía Blanca, permanecerá en funcionamiento.

Qué hacer ante el corte de agua

Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales. Para ello, se recomienda una reserva para la contingencia de 20 litros diarios por persona para beber y para la higiene personal.

Además, debido al corte de agua, se pondrán a disposición 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno y un camión cisterna de 32.000 litros para asistir a establecimientos de salud e instituciones sensibles (hospitales, centros de salud, geriátricos y salas médicas).