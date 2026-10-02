Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de hoy hasta el próximo domingo 4 de octubre de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo.
Este fin de semana hay un corte de agua por 36 horas y piden guardar 20 litros de agua: empieza hoy y sigue hasta el domingo
ABSA informó de un corte de agua que durará 36 horas a raíz de trabajos la vinculación de una nueva cisterna de 30 millones de litros
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires y para asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso, este fin de semana hay un mantenimiento.
Corte de agua por 36 horas: a dónde es y a qué hora empieza
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se ejecutarán los trabajos para la vinculación de la nueva cisterna de 30 millones de litros que se construye dentro del predio de la Planta Patagonia, en Bahía Blanca.
La reducción en la producción se iniciará progresivamente a las 20:00 horas de hoy, 2 de octubre, por lo que a partir de ese momento se comenzará a registrar baja presión y, más tarde, falta de agua en General Daniel Cerri, Ingeniero White y en gran parte de Bahía Blanca.
El inicio de las tareas de vinculación, que estarán a cargo de la contratista de DIPAC, se prevé para las 00:00 horas del sábado 3 de octubre, extendiéndose a partir de ese momento por 36 horas, hasta el domingo 4 de octubre al mediodía.
Sin embargo, parte de la ciudad de Bahía Blanca mantendrá abastecimiento restringido, con baja presión, mediante el agua producida por la Planta Potabilizadora Modular de Patagonia y la Planta Potabilizadora de Agua de Grünbein, según se detalla:
- Planta Potabilizadora Modular de Patagonia: Abastece zona Norte y Noroeste de la red (Barrio Patagonia, Barrio Millamapu, Barrio Aldea Romana, Barrio El Nacional, Barrio San Agustín, Barrio Prensa y Barrio Molina Campos),
- Planta Potabilizadora de Agua Grünbein: Abastece zona Este y Centro Este (Barrio Grünbein, Barrio Villa Elena, Barrio Villa Gloria, Barrio El Polo, Barrio San Miguel, Barrio Punta Blanca, Barrio Palermo y Barrio 12 de Octubre).
- El Acueducto de Agua Cruda que abastece al Polo Industrial de Bahía Blanca, permanecerá en funcionamiento.
Qué hacer ante el corte de agua
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales. Para ello, se recomienda una reserva para la contingencia de 20 litros diarios por persona para beber y para la higiene personal.
Además, debido al corte de agua, se pondrán a disposición 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno y un camión cisterna de 32.000 litros para asistir a establecimientos de salud e instituciones sensibles (hospitales, centros de salud, geriátricos y salas médicas).
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anuncia un corte de agua de 36 horas desde hoy hasta el domingo por trabajos de vinculación de una nueva cisterna.
- Zonas afectadas: General Daniel Cerri, Ingeniero White y gran parte de Bahía Blanca registrarán baja presión o falta de suministro.
- Recomendación: Se solicita a los usuarios reservar 20 litros de agua por persona para hidratación y higiene esencial.