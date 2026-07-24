En qué mano debes llevar las pulseras de cristales

El cuerpo humano posee canales energéticos divididos en dos polos, por ejemplo el lado izquierdo es el receptor, encargado de tu mundo interno, mientras que el lado derecho es el dador, el que proyecta tu energía hacia el exterior.

Los cristales pueden proteger nuestra energía y emociones.

La mano izquierda: recibir y sanar

La mano izquierda está conectada con tu subconsciente, tus emociones y la introspección. Las pulseras que se colocan en esta muñeca tienen el propósito de absorber la energía del cristal para sanarte por dentro, cambiar tu estado de ánimo o ayudarte a integrar ciertas virtudes.