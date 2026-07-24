En qué mano debes llevar las pulseras de cristales

El uso de cristales y piedras energéticas se ha convertido en una herramienta de bienestar cotidiano. Cada vez más personas eligen llevar pulseras de cuarzos para equilibrar sus emociones o protegerse de las malas vibras. Sin embargo, es normal que aparezca una pregunta que define la efectividad de estos amuletos: ¿en qué mano se deben colocar?
El cuerpo humano posee canales energéticos divididos en dos polos, por ejemplo el lado izquierdo es el receptor, encargado de tu mundo interno, mientras que el lado derecho es el dador, el que proyecta tu energía hacia el exterior.
La mano izquierda: recibir y sanar
La mano izquierda está conectada con tu subconsciente, tus emociones y la introspección. Las pulseras que se colocan en esta muñeca tienen el propósito de absorber la energía del cristal para sanarte por dentro, cambiar tu estado de ánimo o ayudarte a integrar ciertas virtudes.
Si buscas calma, amor propio o desarrollo espiritual, debés llevar en la mano izquierda cristales como:
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Amatista: Ideal para transmutar energías negativas en positivas, calmar la mente y conciliar el sueño.
Cuarzo rosa: La piedra del amor incondicional; te ayuda a sanar heridas emocionales y cultivar la autoestima.
Celestita: Conectada con la paz elevada, la meditación y la guía espiritual.
Cuarzo verde: El aliado perfecto para la salud física, el bienestar del corazón y la esperanza.
La mano derecha: canal para manifestar y proteger
La mano derecha representa la acción, el control y cómo te posicionas frente al mundo. Las piedras que utilizas en esta muñeca sirven para proyectar intenciones hacia el universo, materializar metas o crear un escudo protector contra las energías densas del entorno.
Para activar la abundancia, la fuerza y la protección externa, debés lucir en tu mano derecha:
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Citrino: El cristal de la prosperidad, el éxito y la atracción de la riqueza material.
Ojo de tigre: Te brinda coraje, autoconfianza y te impulsa a tomar decisiones firmes.
Cornalina: Estimula la creatividad, la pasión y la vitalidad para emprender nuevos proyectos.
Turmalina negra: Funciona como un pararrayos que absorbe las malas intenciones de los demás antes de que lleguen a vos.
Piedra volcánica: Excelente para el arraigo, la estabilidad y para disipar la ira externa.
En pocas palabras
- Mano izquierda: Propósito de absorber energía para sanar, calmar y cultivar amor propio.
- Mano derecha: Canal para manifestar intenciones, materializar metas y crear escudos protectores.
- Elección: Determinar qué mano usar según si buscas recibir energía o proyectarla.