El tono de tintura para pelo que será tendencia en primavera y rejuvenece las facciones

Ventajas del tono "leche de almendras"

Una de sus grandes ventajas es que se adapta a distintos tonos de piel. Por ejemplo, en pieles claras aporta un acabado delicado y elegante, mientras que en pieles medias o cálidas ayuda a suavizar las facciones e iluminar el rostro.

Es un tono que puede aplicarse sobre una base castaña mediante la técnica Babylights o Balayage, y de esta manera no es necesario tener que decolorar todo el cabello.

El tono "leche de almendras" no necesita de mantenimiento todos los meses.

Por otro lado, al no tener que aplicarse desde la raíz, el cabello no sufre tanto los daños de los tintes y de los productos químicos para mantener el color. Al mantener una raíz más natural, el crecimiento no genera un contraste marcado, por lo que las visitas al salón pueden espaciarse más que con otros rubios.

Finalmente, podemos mencionar que el tono "leche de almendras" aporta brillo y dimensión al cabello, haciendo que luzca más saludable y con mayor volumen visual.

Para mantener el tono "leche de almendras" por mucho más tiempo de manera impecable, te aconsejamos seguir los siguientes consejos: