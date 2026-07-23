El tono de tintura para pelo que será tendencia en primavera y rejuvenece las facciones

Existe un tono de tintura que se está posicionando como uno de los favoritos de la temporada. Es ideal para quienes buscan iluminar la cara sin un cambio drástico y requiere menos mantenimiento que otros rubios.
¿Qué tono de tintura promete ser el más pedido esta temporada?
Se trata del tono conocido como "leche de almendras", el cual mezcla una base beige, matices arena y reflejos vainilla, logrando un efecto muy luminoso sin llegar al rubio platinado.
De esta manera, se puede conseguir un cabello con un tono más sofisticado, con mucha luz e ideal para quienes buscan un cambio de look sin tener que elegir un color o tono extremo.
Ventajas del tono "leche de almendras"
Una de sus grandes ventajas es que se adapta a distintos tonos de piel. Por ejemplo, en pieles claras aporta un acabado delicado y elegante, mientras que en pieles medias o cálidas ayuda a suavizar las facciones e iluminar el rostro.
Es un tono que puede aplicarse sobre una base castaña mediante la técnica Babylights o Balayage, y de esta manera no es necesario tener que decolorar todo el cabello.
Por otro lado, al no tener que aplicarse desde la raíz, el cabello no sufre tanto los daños de los tintes y de los productos químicos para mantener el color. Al mantener una raíz más natural, el crecimiento no genera un contraste marcado, por lo que las visitas al salón pueden espaciarse más que con otros rubios.
Finalmente, podemos mencionar que el tono "leche de almendras" aporta brillo y dimensión al cabello, haciendo que luzca más saludable y con mayor volumen visual.
Para mantener el tono "leche de almendras" por mucho más tiempo de manera impecable, te aconsejamos seguir los siguientes consejos:
- Usar shampoo y acondicionador para cabellos teñidos.
- Incorporar una mascarilla nutritiva una vez por semana.
- Aplicar protector térmico antes de usar secador o planchita.
- Evitar la exposición prolongada al sol sin protección capilar.
En pocas palabras
- Tendencia de primavera: El tono "leche de almendras", mezcla de beige, arena y vainilla, se perfila como el más buscado.
- Beneficios del tono: Ilumina el rostro sin cambios drásticos, es adaptable a distintos tonos de piel y requiere bajo mantenimiento.
- Cuidado del cabello: Se recomienda usar productos para cabellos teñidos, mascarillas nutritivas y protector térmico.