Cómo hacer un tinte casero de romero y orégano para tapar las canas y rejuvenecer el cabello

orégano El orégano, además, estimulará el crecimiento del cabello.

Mezclar la preparación y dejar hervir 20 minutos. Transcurrido el tiempo, deberás apagar el fuego de la cocina, retirar la olla y buscar un recipiente. Filtrar la solución para separar los restos sólidos de líquido. Dejar enfriar.

Cuando la mezcla esté fría, verterla en una botella atomizadora para posteriormente aplicar en el cabello. Debes asegurarte que la melena esté seca antes de poner en práctica este truco de belleza. Rociar primero sobre las raíces, ya que allí hay más canas, y luego masajear y desparramar el tinte por el resto del pelo. Repite este acto cada 7 días hasta comprobar cómo la cabellera se oscureció en su totalidad.

Si te sobró tinte casero, guárdalo en una botella de cristal y déjala en un lugar oscuro y seco hasta que vuelvas a necesitar de los beneficios de este truco.

romero Prepara un tinte con romero y orégano para ocultar las canas y fortalecer el cabello.

La especialista asegura que, además de tapar las canas, este tinte casero estimulará el crecimiento del pelo gracias a las propiedades del romero y el orégano. El primero dilata los vasos sanguíneos, fomentando la circulación e impulsado el fortalecimiento del cabello; mientras que el segundo aporta propiedades antioxidantes que benefician el desarrollo idóneo de la melena.