Cómo hacer un tinte casero de romero y orégano para tapar las canas y rejuvenecer el cabello

Si buscas oscurecer el cabello sin gastar dinero, te recomiendo probar este tinte de romero y orégano para ponerle fin a las canas

Despídete de las canas gracias a este potente tinte casero. 

Si bien el problema de las canas es simplemente estético, cada vez más personas buscan erradicarlas de su cabello. Si te sientes identificada con este inconveniente, te recomiendo poner en práctica un efectivo tinte casero elaborado con romero y orégano, dos ingredientes que seguramente tienes en la cocina.

Dile adiós a las canas gracias a este tinte casero de romero y orégano

Existen múltiples tintes caseros que ayudan a oscurecer el cabello, aunque ninguno es tan efectivo como la preparación de romero y orégano. Aplicándola con constancia, una vez por semana, te asegurarás ponerle fin a las canas y verte unos cuantos años más joven.

En TikTok emergió una receta que se volvió viral por sus resultados asombrosos. Para prepararla en casa necesitarás encender una olla con 300 mililitros de agua y cuando comience a hervir deberás agregar una cucharada de romero seco. Revolver bien y después añadir una cucharada de orégano.

El orégano, además, estimulará el crecimiento del cabello.

Mezclar la preparación y dejar hervir 20 minutos. Transcurrido el tiempo, deberás apagar el fuego de la cocina, retirar la olla y buscar un recipiente. Filtrar la solución para separar los restos sólidos de líquido. Dejar enfriar.

Cuando la mezcla esté fría, verterla en una botella atomizadora para posteriormente aplicar en el cabello. Debes asegurarte que la melena esté seca antes de poner en práctica este truco de belleza. Rociar primero sobre las raíces, ya que allí hay más canas, y luego masajear y desparramar el tinte por el resto del pelo. Repite este acto cada 7 días hasta comprobar cómo la cabellera se oscureció en su totalidad.

Si te sobró tinte casero, guárdalo en una botella de cristal y déjala en un lugar oscuro y seco hasta que vuelvas a necesitar de los beneficios de este truco.

Prepara un tinte con romero y orégano para ocultar las canas y fortalecer el cabello.

La especialista asegura que, además de tapar las canas, este tinte casero estimulará el crecimiento del pelo gracias a las propiedades del romero y el orégano. El primero dilata los vasos sanguíneos, fomentando la circulación e impulsado el fortalecimiento del cabello; mientras que el segundo aporta propiedades antioxidantes que benefician el desarrollo idóneo de la melena.

