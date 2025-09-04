canas cabello mujer Despídete de las canas con este tinte casero de bicarbonato de sodio y aloe vera.

A continuación, separar el cabello en secciones y aplicar el tinte casero desde la raíz hasta las puntas, poniendo énfasis en los lugares donde haya una mayor cantidad de canas. Dejar actuar la preparación durante 10 minutos y después enjuagar con abundante agua tibia. Por último, lavar el pelo con acondicionador.

Este truco de belleza solo puede utilizarse una vez por semana, ya que el bicarbonato de sodio en exceso resecará el cabello y agotará los aceites naturales.

Beneficios del bicarbonato de sodio en el cabello

Los mismos expertos señalan que el bicarbonato de sodio ayudará a aclarar el cabello, previniendo la decoloración y eliminando las impurezas. Además, al exfoliar el cuero cabelludo, mejora la textura y promueve un crecimiento óptimo de la melena.

Bicarbonato de sodio (1) Conoce los beneficios del bicarbonato de sodio en el cabello.

En la misma línea, sus altos niveles de alcalinidad lo hacen ideal para eliminar la acumulación de minerales en las hebras y restaurar el brillo natural generado por la contaminación ambiental, el uso de productos para el cabello y la acumulación de residuos de agua dura (más precisamente cal).