El lunes, un equipo de técnicos se llevó los servidores mojados del Tribunal de Cuentas. Se habían arruinado el viernes, tras pasar varias horas salpicados por el agua. Y por sobre la escena flotaba una pregunta: ¿cómo pasó esto?
Agua en el Tribunal de Cuentas: cómo un simple caño roto arruinó los servidores de un organismo clave
Los técnicos evalúan los equipos dañados por el agua. Qué pasó y por qué el Tribunal de Cuentas asegura que no se perdió información
Los especialistas se comprometieron a presentar -como máximo en una semana- un reporte completo sobre los aparatos y la información contenida en ellos. Datos clave, porque el organismo es el que controla los gastos y operaciones del Estado provincial.
De todas maneras desde el Tribunal emitieron un comunicado donde se subraya que no se perdieron archivos luego del inconveniente, que se originó por una causa banal: un caño roto.
El viejo edificio del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas de Mendoza funciona en un viejo edificio de siete plantas ubicado en Catamarca casi San Juan. Por eso, algunos pensaron que el problema de los servidores podía haber tenido que ver con la lluvia, los techos viejos, etcétera.
Pero -de acuerdo a personas que trabajan ahí- lo que pasó fue que a los vecinos de arriba se les rompió el caño de un calefón, probablemente durante la madrugada, y esa agua estuvo filtrándose por el techo durante horas, goteando sobre las máquinas y acumulándose alrededor.
Hay algo de bronca contra la dueña de ese inmueble, porque al descubrirse el problema, le habrían avisado sin que hubiera una reacción. Y el agua siguió cayendo.
El líquido sobre los servidores puede provocar daños inmediatos y otros que aparecen con el tiempo. Pueden producirse cortocircuitos y la humedad genera corrosión. Por eso no alcanza con secar. La gravedad del incidente depende de qué componentes se mojaron.
Por qué podría recuperarse la información del Tribunal de Cuentas
Fuentes consultadas por Diario UNO informaron que es probable que la información que tenían los servidores se haya conservado. Al menos si el Tribunal de Cuentas aplica sobre sí mismo los protocolos que exige a los municipios.
"A nosotros el Tribunal de Cuentas nos obliga a tener un Plan de Contingencia para estos casos", confirmó un técnico que prefirió hablar en off pero que posee larga experiencia en el tema e incluso ocupó cargos jerárquicos en una comuna.
Según contó, esos planes de emergencia obligan a realizar backups o copias de seguridad periódicas -incluso diarias, si es preciso- y a almacenar esa información en otro edificio o en la nube.
-De esa manera, si cae un misil sobre tu edificio base, siempre tenés una segunda opción- precisó el entrevistado.
En su último comunicado, el propio Tribunal explicó que la situación "no compromete la información ni la documentación institucional", ya que se cuenta con "sistemas de seguridad, respaldos integrales (backups) y procedimientos técnicos que permiten resguardar la información y garantizar su recuperación ante cualquier eventualidad".
Ante un incidente como el que ocurrió en el edificio de calle Catamarca, las copias de seguridad almacenadas en un servidor alternativo pueden utilizarse para restablecer el funcionamiento del sistema. Al detectarse el problema, el software se despliega nuevamente desde la nueva ubicación y -en teoría- permite volver a operar.
La pregunta, por estas horas, es si el Tribunal efectivamente cumplía con esos protocolos, una incógnita que se responderá en los próximos días.
En pocas palabras
- Servidores dañados: un caño roto en el piso superior provocó la inundación de los servidores del Tribunal de Cuentas.
- Recuperación de datos: se está evaluando la información perdida y la posibilidad de recuperarla, utilizando un servidor en la nube.
- Protocolos de contingencia: se investiga si el Tribunal aplicaba los backups periódicos exigidos a los municipios para estos casos.