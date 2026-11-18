Así quedó el techo del Tribunal de Cuentas luego de que durante horas cayera agua sobre los servidores. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

El viejo edificio del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de Mendoza funciona en un viejo edificio de siete plantas ubicado en Catamarca casi San Juan. Por eso, algunos pensaron que el problema de los servidores podía haber tenido que ver con la lluvia, los techos viejos, etcétera.

Pero -de acuerdo a personas que trabajan ahí- lo que pasó fue que a los vecinos de arriba se les rompió el caño de un calefón, probablemente durante la madrugada, y esa agua estuvo filtrándose por el techo durante horas, goteando sobre las máquinas y acumulándose alrededor.

Los servidores y el piso, mojados. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Hay algo de bronca contra la dueña de ese inmueble, porque al descubrirse el problema, le habrían avisado sin que hubiera una reacción. Y el agua siguió cayendo.

El líquido sobre los servidores puede provocar daños inmediatos y otros que aparecen con el tiempo. Pueden producirse cortocircuitos y la humedad genera corrosión. Por eso no alcanza con secar. La gravedad del incidente depende de qué componentes se mojaron.

La entrada del edificio del Tribunal de Cuentas, sobre calle Catamarca. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Por qué podría recuperarse la información del Tribunal de Cuentas

Fuentes consultadas por Diario UNO informaron que es probable que la información que tenían los servidores se haya conservado. Al menos si el Tribunal de Cuentas aplica sobre sí mismo los protocolos que exige a los municipios.

"A nosotros el Tribunal de Cuentas nos obliga a tener un Plan de Contingencia para estos casos", confirmó un técnico que prefirió hablar en off pero que posee larga experiencia en el tema e incluso ocupó cargos jerárquicos en una comuna.

Según contó, esos planes de emergencia obligan a realizar backups o copias de seguridad periódicas -incluso diarias, si es preciso- y a almacenar esa información en otro edificio o en la nube.

-De esa manera, si cae un misil sobre tu edificio base, siempre tenés una segunda opción- precisó el entrevistado.

En su último comunicado, el propio Tribunal explicó que la situación "no compromete la información ni la documentación institucional", ya que se cuenta con "sistemas de seguridad, respaldos integrales (backups) y procedimientos técnicos que permiten resguardar la información y garantizar su recuperación ante cualquier eventualidad".

Néstor Parés, titular del Tribunal de Cuentas. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Ante un incidente como el que ocurrió en el edificio de calle Catamarca, las copias de seguridad almacenadas en un servidor alternativo pueden utilizarse para restablecer el funcionamiento del sistema. Al detectarse el problema, el software se despliega nuevamente desde la nueva ubicación y -en teoría- permite volver a operar.

La pregunta, por estas horas, es si el Tribunal efectivamente cumplía con esos protocolos, una incógnita que se responderá en los próximos días.