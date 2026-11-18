Días atrás, una filtración de agua inutilizó los equipos y dejó fuera de servicio las herramientas utilizadas para recibir y tramitar presentaciones.

Como en el siglo XX. Así trabajará por un tiempo el Tribunal de Cuentas de Mendoza. Imagen ilustrativa.

Qué plazos suspendió el Tribunal de Cuentas

La medida comprende los plazos administrativos relacionados con actuaciones y presentaciones que deben tramitarse a través de los sistemas informáticos del Tribunal.

El acuerdo toma como punto de partida el viernes 13 de noviembre, fecha de la caída de agua sobre las computadoras. El organismo fundamentó la suspensión en la imposibilidad de utilizar los canales electrónicos habituales y en la necesidad de preservar los derechos de quienes deben efectuar las presentaciones.

El final de la suspensión requiere un nuevo acuerdo que disponga expresamente su levantamiento. La norma no fija una fecha de vencimiento en el calendario. En criollo: no se sabe cuándo volverá la normalidad.

Se ve que faltó poner membrana en el techo del Tribunal de Cuentas, porque cayó agua sobre los servidores que contienen información clave para el Estado provincial.

Dónde presentar documentación en papel

Mientras dure la indisponibilidad de los sistemas, las presentaciones podrán entregarse en la Mesa de Entradas General de Rioja 1165, planta baja, Ciudad de Mendoza, durante los días y horarios administrativos habituales.

Desde el Tribunal señalaron que todavía no podían establecer si el daño había afectado información. “Creemos que no ha sido así”, respondieron, mientras explicaban que el personal de sistemas trabajaba en la revisión de los equipos.

Hasta el martes, el panorama era ese. El acuerdo publicado este miércoles describe la inutilización de la totalidad de los servidores, aunque nada dice sobre lo que ocurrió con los archivos almacenados.

De confirmarse que se perdió información, podría haber problemas para comprobar cómo se recaudó y gastó parte del dinero público en Mendoza. El Tribunal de Cuentas, en efecto, examina las rendiciones de la Provincia, los municipios y otros administradores de fondos estatales, y puede aplicar multas o cargos cuando detecta incumplimientos.