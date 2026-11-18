Es insólito pero oficial: los organismos y responsables que deban presentar documentación ante el Tribunal de Cuentas de Mendoza tendrán que hacerlo en papel luego de que los servidores quedaran inutilizados porque les cayó agua.
El Tribunal de Cuentas suspendió plazos y habilitó trámites en papel tras la caída de agua en sus servidores
El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial. Los escritos podrán entregarse en Rioja 1165 y no se sabe hasta cuándo se extenderá esta situación
Se dispuso, además, suspender desde el 13 de noviembre los plazos administrativos de las actuaciones que deban tramitarse por los sistemas afectados.
La decisión está contenida en el Acuerdo 6668, publicado este miércoles 18 en el Boletín Oficial provincial. Establece cómo sostener la recepción de documentación mientras las plataformas digitales estén caídas. Por otra parte, aún no trascendió si se perdió información -clave para la Provincia- ni cómo será el proceso para intentar recuperarla.
Días atrás, una filtración de agua inutilizó los equipos y dejó fuera de servicio las herramientas utilizadas para recibir y tramitar presentaciones.
Qué plazos suspendió el Tribunal de Cuentas
La medida comprende los plazos administrativos relacionados con actuaciones y presentaciones que deben tramitarse a través de los sistemas informáticos del Tribunal.
El acuerdo toma como punto de partida el viernes 13 de noviembre, fecha de la caída de agua sobre las computadoras. El organismo fundamentó la suspensión en la imposibilidad de utilizar los canales electrónicos habituales y en la necesidad de preservar los derechos de quienes deben efectuar las presentaciones.
El final de la suspensión requiere un nuevo acuerdo que disponga expresamente su levantamiento. La norma no fija una fecha de vencimiento en el calendario. En criollo: no se sabe cuándo volverá la normalidad.
Dónde presentar documentación en papel
Mientras dure la indisponibilidad de los sistemas, las presentaciones podrán entregarse en la Mesa de Entradas General de Rioja 1165, planta baja, Ciudad de Mendoza, durante los días y horarios administrativos habituales.
Desde el Tribunal señalaron que todavía no podían establecer si el daño había afectado información. “Creemos que no ha sido así”, respondieron, mientras explicaban que el personal de sistemas trabajaba en la revisión de los equipos.
Hasta el martes, el panorama era ese. El acuerdo publicado este miércoles describe la inutilización de la totalidad de los servidores, aunque nada dice sobre lo que ocurrió con los archivos almacenados.
De confirmarse que se perdió información, podría haber problemas para comprobar cómo se recaudó y gastó parte del dinero público en Mendoza. El Tribunal de Cuentas, en efecto, examina las rendiciones de la Provincia, los municipios y otros administradores de fondos estatales, y puede aplicar multas o cargos cuando detecta incumplimientos.
En pocas palabras
- Servidores inutilizados: una filtración de agua afectó los equipos del Tribunal de Cuentas de Mendoza.
- Plazos suspendidos: se pausaron los plazos administrativos desde el 13 de noviembre debido a la imposibilidad de operar digitalmente.
- Trámite presencial: los documentos deben presentarse físicamente en la Mesa de Entradas de calle Rioja 1165, Ciudad.