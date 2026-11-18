Rechazo a la agenda de la princesa Ana en el archipiélago

La princesa Ana aterrizó en las Islas Malvinas el 9 de noviembre para una visita de 11 días, que incluyó encuentros con legisladores locales y diversos actos protocolares. Su agenda contempló visitas a sitios emblemáticos y al recién inaugurado Complejo Deportivo Nacional. Esta visita coincide con el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Defensa de la Sofranía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas involucradas en la explotación de recursos en la región.

Argentina condenó la visita de la princesa Ana a las Malvinas como una provocación diplomática.

El historial de reclamos hacia el Reino Unido

No es la primera vez que Argentina rechaza la visita de miembros de la Familia Real Británica a las Malvinas. En 2022, durante la administración de Alberto Fernández, se emitió un comunicado similar exigiendo la reanudación de negociaciones. El actual gobierno defiende la estrategia de llevar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, advirtiendo sobre los posibles daños irreversibles del proyecto petrolero Sea Lion antes de que el tribunal arbitral intervenga.

La Argentina argumenta que el proyecto petrolero, impulsado por empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, implica riesgos ambientales y considera las licencias otorgadas por el Reino Unido como ilegales. La disputa ante el TIDM busca, entre otras cosas, detener nuevas perforaciones y evitar que se otorguen autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, además de proteger las obligaciones ambientales.