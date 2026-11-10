La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas en plena disputa por el petróleo del Atlántico Sur

La princesa Ana del Reino Unido estará en las Islas Malvinas hasta el 20 de noviembre.

La agenda de la princesa Ana en las Islas Malvinas

Según el programa difundido por el Palacio de Buckingham, la visita se enmarca en la función de Ana como patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente de las Georgias del Sur.

Durante su permanencia en Malvinas, la princesa tiene previsto reunirse con integrantes de la comunidad local y visitar el faro de Cabo Pembroke, las instalaciones de Tussac House y el recientemente inaugurado Complejo Deportivo Nacional. También participará de una recepción en la Government House, la Casa del Gobernador, junto a autoridades locales.

El itinerario incluye, además, una recorrida por la base militar británica de Monte Agradable (Mount Pleasant), ubicada a unos 60 kilómetros de Puerto Argentino. También está previsto un homenaje en el monumento a los combatientes británicos fallecidos durante la guerra de 1982, una actividad que ya había formado parte de su visita anterior.

Luego de su paso por las Malvinas, Ana y su esposo viajarán a las Georgias del Sur, donde la princesa desarrollará actividades relacionadas con su rol en el South Georgia Heritage Trust. Allí se reunirá con integrantes del British Antarctic Survey y representantes del gobierno del territorio, además de rendir homenaje al explorador Ernest Shackleton.

La estadía de la princesa se extenderá hasta el 20 de noviembre y su coincidencia con las audiencias internacionales por la controversia petrolera le otorga una dimensión política y diplomática que excede el carácter institucional de la visita.

La disputa por el proyecto petrolero Sea Lion

La presencia de una integrante de la familia real británica en las islas se produce mientras Argentina lleva al Tribunal Internacional del Derecho del Mar su reclamo contra las actividades hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido en la zona.

El proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, está vinculado con la explotación de petróleo en aguas cuya soberanía reclama Argentina. El gobierno argentino solicitó medidas provisionales para impedir que continúen las actividades relacionadas con el desarrollo petrolero mientras se tramita la controversia.

Publicación en X de Pablo Quirno sobre las audiencias que tiene Argentina por Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Las audiencias previstas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo permitirán que ambas partes expongan sus argumentos ante el tribunal. La presentación argentina busca que se impida el avance de las operaciones y que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas medidas vinculadas con la explotación de los recursos naturales en el área.

De esta manera, la llegada de la princesa Ana al archipiélago coincide con uno de los momentos más sensibles de la disputa diplomática entre ambos países, en una semana atravesada por el reclamo argentino sobre la soberanía de las Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur.