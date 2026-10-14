Cómo funciona el Tribunal del Mar al que acudió Argentina por el caso Malvinas

La explotación de petróleo en las Malvinas generó el reclamo argentino y ahora define el Tribunal del Mar. Foto: archivo.

Qué es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

Con sede en Hamburgo, Alemania, el TIDM es un órgano judicial internacional creado por la CONVEMAR para resolver controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas que regulan los espacios marítimos.

Su competencia abarca cuestiones como los derechos sobre los recursos naturales del mar y la protección del medio marino. No tiene atribuciones para decidir a qué país pertenecen las Islas Malvinas, por lo que el planteo argentino se concentra en las actividades petroleras y los derechos vinculados con la plataforma continental.

La Argentina inició el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. Mientras se constituye el tribunal que deberá analizar el fondo de la disputa, el artículo 290, inciso 5, permite solicitar medidas provisionales al TIDM cuando se cumplen los requisitos legales, entre ellos la urgencia.

Estas medidas buscan preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino. Pueden ser obligatorias y mantenerse mientras avanza el proceso, pero su aplicación depende de la evaluación que realicen los jueces.

Parte de las Islas Malvinas y el mar argentino. Foto: archivo.

El tribunal debe analizar los argumentos presentados y puede convocar a audiencias. Según el procedimiento previsto para este tipo de solicitudes, debe actuar con rapidez y resolver en un plazo aproximado de un mes. Esto no significa que el pedido vaya a ser aceptado: también puede disponer medidas diferentes o rechazarlo.

Los antecedentes del Tribunal del Mar y el reclamo argentino

El organismo intervino en controversias internacionales de relevancia. En 2012, ordenó a Ghana la liberación inmediata de la fragata argentina ARA Libertad, retenida en ese país.

Otro antecedente vinculado con la actividad petrolera ocurrió en 2015, durante la disputa marítima entre Ghana y Costa de Marfil. En ese caso se dispusieron medidas provisionales relacionadas con las actividades de exploración y explotación en la zona controvertida.

El reclamo argentino apunta a evitar que el Reino Unido y las empresas involucradas avancen unilateralmente con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno sostiene que esas actividades afectan sus derechos sobre los recursos naturales y pueden agravar una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

La presentación ante el Tribunal del Mar abre una instancia jurídica internacional, pero no resuelve por sí misma la disputa territorial. La decisión sobre las medidas solicitadas determinará si corresponde adoptar restricciones provisionales mientras continúa el arbitraje.