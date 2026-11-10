Era una actriz reconocida, la mordió un perro, su cara quedó desfigurada y ahora no tiene trabajo

La famosa actriz Natasha Wilson era reconocida en el mundo del cine y la televisión estadounidense, pero atraviesa un momento crítico después de sufrir graves secuelas físicas y laborales producto de la moderdura de un perro. Actualmente ella pide una compensación por los daños económicos provocados.
La tragedia de Natasha Wilson, la actriz de Hollywood que la mordió un perro y su carrera cayó en decadencia
El 7 de noviembre de 2024 a las 21:40 en los Ángeles, cuando la actriz paseaba a su bulldog francés se cruzó con un vecino, Gregory Marcel, y su perro Scuffy. Según el testimonio de la actriz, el animal de Marcel se aproximó de manera abrupta hacia su mascota y ocurrió la tragedia.
Al intervenir para separarlos, el perro de aquel hombre se abalanzó contra ella y comenzó a morderla. Pese a que muchas personas intervinieron rápidamente para retirar al perro y ayudarla, la mujer padeció heridas severas y tuvo que ser trasladada de urgencia al centro médico Cedars-Sinai.
Como resultado del ataque, sufrió una laceración en la ceja derecha, quedó con una cicatriz permanente, dolor crónico y dificultades motoras en esa misma ceja. Además, la lesión en el rostro afectó el patrón de crecimiento de su cabello y tenía que someterse a tratamientos continuos junto con una cirugía de revisión de cicatrices.
Por supuesto que estas complicaciones impactaron de lleno en su vida profesional, ya que según dijeron sus abogados, ella actualmente no tiene empleo y experimentó una notable pérdida de ingresos al verse impedida de trabajar.
Por estas razones, ella exige en los tribunales el pago íntegro de sus gastos médicos, la pérdida de salario y la compensación por la reducción de su capacidad de ganancia futura, porque desde mediados de 2025 la famosa actriz permanece apartada de los eventos públicos y sin actividad en sus redes sociales.