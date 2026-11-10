Era una actriz reconocida, la mordió un perro, su cara quedó desfigurada y ahora no tiene trabajo

Como resultado del ataque, sufrió una laceración en la ceja derecha, quedó con una cicatriz permanente, dolor crónico y dificultades motoras en esa misma ceja. Además, la lesión en el rostro afectó el patrón de crecimiento de su cabello y tenía que someterse a tratamientos continuos junto con una cirugía de revisión de cicatrices.

La actriz ha trabajado principalmente para la cadena Lifetime.

Por supuesto que estas complicaciones impactaron de lleno en su vida profesional, ya que según dijeron sus abogados, ella actualmente no tiene empleo y experimentó una notable pérdida de ingresos al verse impedida de trabajar.

Por estas razones, ella exige en los tribunales el pago íntegro de sus gastos médicos, la pérdida de salario y la compensación por la reducción de su capacidad de ganancia futura, porque desde mediados de 2025 la famosa actriz permanece apartada de los eventos públicos y sin actividad en sus redes sociales.