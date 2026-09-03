Quién era la famosa actriz de Disney que murió a los 33 años: conmoción en miles de fanáticos

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años”, escribió Alexander.

El mensaje también recordó a la actriz por su personalidad y por el impacto que tuvo entre el público infantil.

El recuerdo de Carla Jeffery y su personaje en Disney

“Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier lugar”, señalaron desde la agencia.

Las redes se llenaron de sentidos comentarios en memoria de Carla Jeffery. Instagram.

Además, resaltaron “su alegría, humor y espíritu brillante”, cualidades que, según remarcaron, formaban parte de su personalidad y que también trasladó a sus trabajos frente a las cámaras.

Su personaje de Bree en “Zombies” fue uno de los más reconocidos de su carrera y le permitió llegar a miles de niños que siguieron la saga de Disney.

“Carla era más que una clienta; era familia. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este momento devastador. Les pedimos respetuosamente que se respete su privacidad mientras lloran esta pérdida inimaginable”, agregó el comunicado. “Tu luz nunca será olvidada”, concluyó el mensaje.

La carrera de Carla Jeffery

Nacida en Houston, Texas, Jeffery comenzó su trayectoria cinematográfica en 2006, cuando participó en “Phat Girlz”. Dos años más tarde tuvo pequeños papeles en “iCarly”, de Nickelodeon, y “Curb Your Enthusiasm”.

Su llegada a Disney ocurrió en 2011, con una participación en “Buena suerte, Charlie”, seguida por otra en “Shake It Up”. En 2018 obtuvo el papel de Bree en la primera película de “Zombies”. Luego volvió a interpretar al personaje en la segunda y tercera entregas de la saga.

A lo largo de su carrera también formó parte de producciones como “Scream Queens” y “Crazy Ex-Girlfriend”.