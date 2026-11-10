Remaron durante 139 días por el océano Pacífico y llegaron a Australia tras recorrer 14.000 kilómetros

El nombre era un homenaje a una hermana que perdieron durante el embarazo y a quien dedicaron la aventura. Durante la travesía, los tres se organizaron en turnos de remo de aproximadamente dos horas, manteniendo el movimiento durante las 24 horas del día. En total, llegaron a remar hasta 14 horas diarias cada uno. La expedición estuvo marcada por numerosas dificultades. Durante las primeras semanas, Ewan y Jamie sufrieron fuertes mareos.

¿Cómo fue la travesía en el océano?

También tuvieron que enfrentarse a tormentas, olas del mar, lesiones, agotamiento físico y problemas con el equipamiento. Uno de los momentos más peligrosos ocurrió durante una guardia nocturna, cuando Lachlan cayó al agua en medio de una tormenta. Su hermano Ewan consiguió rescatarlo y subirlo nuevamente a la embarcación.

La alimentación también fue un desafío. Antes de partir habían preparado aproximadamente 1.000 raciones de comida deshidratada, con platos como guisos, curris y pastas. Sin embargo, hacia el final del recorrido comenzaron a quedarse sin provisiones y tuvieron que complementar su dieta con pescado capturado durante la travesía.

Pero el desafío tenía un propósito que iba más allá del récord deportivo. Los hermanos buscaban recaudar un millón de libras esterlinas para financiar proyectos de acceso al agua potable en Madagascar, a través de su organización benéfica, Maclean Foundation.

Al completar la expedición, habían conseguido recaudar más de un millón de libras, destinadas a iniciativas que buscan mejorar el acceso al agua limpia para aproximadamente 40.000 personas.