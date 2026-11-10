Remaron durante 139 días por el océano Pacífico y llegaron a Australia tras recorrer 14.000 kilómetros

Tres hermanos escoceses protagonizaron una de las travesías a remo más extraordinarias registradas. Cruzaron el océano Pacífico desde Perú hasta Australia, recorriendo más de 14.000 kilómetros sin detenerse ni recibir ayuda externa. La aventura duró casi cinco meses y terminó con un récord mundial.
Los protagonistas fueron Ewan, Jamie y Lachlan Maclean, tres hermanos de Edimburgo que comenzaron su expedición el 12 de abril de 2025, cuando partieron desde Lima, Perú. Su destino era Cairns, una ciudad situada en la costa noreste de Australia. El objetivo inicial era completar la travesía en 120 días, pero las condiciones meteorológicas y las dificultades durante el recorrido prolongaron el viaje.
Tres hermanos cruzaron el océano Pacífico a remo durante 139 días
Finalmente, llegaron a Australia el 30 de agosto de 2025, después de 139 días, 5 horas y 52 minutos en el océano. Lo extraordinario es que realizaron todo el recorrido sin embarcaciones de apoyo, sin reabastecimiento y utilizando únicamente la fuerza de sus brazos para avanzar. Para conseguirlo, utilizaron una embarcación especialmente diseñada para expediciones oceánicas, llamada Rose Emily, construida con fibra de carbono y con un peso aproximado de 280 kilogramos.
El nombre era un homenaje a una hermana que perdieron durante el embarazo y a quien dedicaron la aventura. Durante la travesía, los tres se organizaron en turnos de remo de aproximadamente dos horas, manteniendo el movimiento durante las 24 horas del día. En total, llegaron a remar hasta 14 horas diarias cada uno. La expedición estuvo marcada por numerosas dificultades. Durante las primeras semanas, Ewan y Jamie sufrieron fuertes mareos.
¿Cómo fue la travesía en el océano?
También tuvieron que enfrentarse a tormentas, olas del mar, lesiones, agotamiento físico y problemas con el equipamiento. Uno de los momentos más peligrosos ocurrió durante una guardia nocturna, cuando Lachlan cayó al agua en medio de una tormenta. Su hermano Ewan consiguió rescatarlo y subirlo nuevamente a la embarcación.
La alimentación también fue un desafío. Antes de partir habían preparado aproximadamente 1.000 raciones de comida deshidratada, con platos como guisos, curris y pastas. Sin embargo, hacia el final del recorrido comenzaron a quedarse sin provisiones y tuvieron que complementar su dieta con pescado capturado durante la travesía.
Pero el desafío tenía un propósito que iba más allá del récord deportivo. Los hermanos buscaban recaudar un millón de libras esterlinas para financiar proyectos de acceso al agua potable en Madagascar, a través de su organización benéfica, Maclean Foundation.
Al completar la expedición, habían conseguido recaudar más de un millón de libras, destinadas a iniciativas que buscan mejorar el acceso al agua limpia para aproximadamente 40.000 personas.
En pocas palabras
- Hermanos Maclean: Batieron un récord mundial al cruzar el océano Pacífico remando en 139 días, de Perú a Australia.
- Desafío Extremo: Recorrieron más de 14.000 kilómetros sin apoyo externo, enfrentando tormentas y escasez de provisiones.
- Objetivo Benéfico: La travesía recaudó más de un millón de libras para financiar proyectos de acceso a agua potable en Madagascar.