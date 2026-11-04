Una mujer fue atacada por un perro que le provocó graves heridas y pérdida de sangre

El hecho ocurrió este miércoles cerca del mediodía en un una casa de calle Gabino Cordón, en el distrito de La Dormida, Santa Rosa.

La mujer fue atacada por un perro mestizo de tamaño mediano en la casa donde trabaja como cuidadora de una persona mayor. Como consecuencia de las heridas que sufrió, además de la gran pérdida de sangre, fue inmediatamente llevada al Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa.