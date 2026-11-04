Una mujer de 59 años sufrió graves heridas y una gran pérdida de sangre como consecuencia del ataque de un perro en una casa de La Dormida, en Santa Rosa. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital Central, donde quedó internada. Se trata del segundo caso en 3 días en el que un perro mordió a una persona.
Una mujer fue atacada por un perro que le provocó graves heridas y pérdida de sangre
Una mujer fue atacada por el perro mestizo de su empleadora mientras trabajaba en una casa de Santa Rosa. Fue trasladada en helicóptero al Hospital Central
El hecho ocurrió este miércoles cerca del mediodía en un una casa de calle Gabino Cordón, en el distrito de La Dormida, Santa Rosa.
La mujer fue atacada por un perro mestizo de tamaño mediano en la casa donde trabaja como cuidadora de una persona mayor. Como consecuencia de las heridas que sufrió, además de la gran pérdida de sangre, fue inmediatamente llevada al Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa.
Allí los médicos indicaron que la víctima sufrió graves lesiones en los dos brazos, en el cuero cabelludo y en otras partes del cuerpo.
Por la gravedad de las heridas que tenía, ordenaron su rápido trasladado y fue llevada en el helicóptero Halcón III de la Policía al Hospital Central.
En el lugar del hecho trabajó Policía Rural, Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID). Vecinos de la mujer aseguran que están sorprendidos por la violencia del ataque, ya que consideraban al perro como "inofensivo".
En pocas palabras
- Ataque de perro: una mujer de 59 años fue gravemente herida por un perro mestizo en Santa Rosa.
- Atención médica: la víctima sufrió lesiones en brazos, cuero cabelludo y cuerpo, requiriendo traslado al Hospital Central.
- Investigación: intervinieron la Policía Rural, Científica y la Unidad Investigativa Departamental en el domicilio.