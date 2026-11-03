Tragedia en Chacras de Coria: quién es la mujer que murió tras el ataque de un perro

Efectivos de la Comisaría 47° arribaron al lugar junto a personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos médicos solo pudieron constatar el deceso de la mujer.

A simple vista, el cuerpo presentaba severas lesiones y manchas de sangre en la zona del rostro y en otras partes del cuerpo, compatibles con el ataque de un perro de raza pitbull.

La investigación quedó radicada bajo la órbita de las autoridades judiciales de la jurisdicción, con la participación activa de la Unidad Investigativa Departamental (UID), Policía Científica y Policía Rural.

Se busca esclarecer con precisión la mecánica de lo sucedido y dilucidar si la mujer perdió la vida de forma directa por las mordeduras del perro o si sufrió una descompensación física previa que la dejó indefensa ante el animal.

Tragedia en Chacras de Coria: quién era la mujer que murió

Con el correr de las horas y tras las primeras actuaciones en el domicilio, fuentes ligadas a la investigación confirmaron que la mujer fallecida fue identificada como Liliana Felisa Hernández, de 88 años de edad.

La tragedia causó un profundo dolor entre los vecinos donde residía, mientras se aguardan los resultados preliminares de la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense para determinar si el cuadro traumático por las heridas fue la causa concluyente del fallecimiento.

Tragedia en Chacras de Coria: el dramático hallazgo del hijo

De acuerdo con las actuaciones policiales, la tragedia fue descubierta por el hijo de la mujer, Daniel Castellano.

El hombre se había ausentado del domicilio durante las primeras horas de la mañana para cumplir con sus obligaciones laborales cotidianas.

Al regresar a la vivienda cerca de las 14, Daniel ingresó a la casa y se encontró con el desgarrador cuadro: su madre estaba tendida y quieta sobre el suelo, rodeada de sangre y con notorias marcas de agresiones físicas en su rostro. De inmediato dio aviso a la línea de emergencias 911 solicitando una ambulancia, aunque la gravedad del cuadro no dio margen para maniobras de reanimación.

En cuanto al animal involucrado, los primeros datos recopilados por las autoridades indicaron que se trataba de un ejemplar pitbull perteneciente al círculo familiar, aunque de acuerdo con las pesquisas no convivía directamente de manera habitual con la víctima.

El perro quedó bajo custodia y a disposición de la Policía Rural mientras se completan las pericias y medidas de rigor ordenadas por la fiscalía interviniente.