Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar el proyecto Sea Lion y presentó 4 medidas contra el Reino Unido

El Gobierno nacional presentó un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte

¿Cuáles son los 4 pedidos que Argentina hizo ante el Tribunal del Mar?

El reclamo argentino contempla 4 medidas concretas que buscan limitar el avance del proyecto petrolero británico en las aguas próximas a las Islas Malvinas.

Frenar la explotación de hidrocarburos. Argentina pidió que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades de exploración y explotación petrolera vinculadas con el proyecto Sea Lion. Evitar nuevas licencias. Solicitó que el Gobierno británico se abstenga de otorgar nuevos permisos o autorizaciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en el área en disputa. Preservar la información de las exploraciones. El país reclamó que se conserve toda la información y los datos obtenidos durante las tareas de exploración, para evitar que sean utilizados o modificados de manera que perjudiquen los derechos argentinos. Proteger el medio ambiente marino. Pidió que se adopten medidas para prevenir daños al ecosistema y garantizar la conservación del medio marino de la zona.

El gobierno considera que estos reclamos son necesarios porque la extracción de petróleo supone la utilización de un recurso natural no renovable. Una vez que el crudo es extraído, no existe una resolución judicial posterior que pueda devolverlo al subsuelo, por lo que Argentina advierte sobre la posibilidad de que se consolide una situación irreversible antes de que se resuelva la controversia.

¿Qué argumentó Argentina contra el Reino Unido?

Argentina se apoya en resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y llaman a las partes a evitar decisiones unilaterales que puedan modificar la situación mientras continúen las negociaciones.

Entre ellas se encuentra la Resolución 2.065 de 1965, que reconoció la controversia entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49 de 1976, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación de las islas.

Además, la presentación invoca artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), vinculados con la obligación de proteger y preservar el medio marino.

Argentina aclaró que no busca que el Tribunal del Mar resuelva en esta instancia la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Malvinas, sino que dicte medidas provisionales para preservar los derechos de las partes y evitar daños mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia.

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar el proyecto Sea Lion y presentó cuatro medidas contra el Reino Unido

¿Cómo sigue el reclamo argentino por el petróleo en Malvinas?

Las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se desarrollan el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. Este martes expuso la delegación argentina y luego será el turno de la representación británica. El miércoles 11 habrá una segunda ronda de intervenciones de ambos países.

El organismo deberá evaluar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para conceder las medidas provisionales solicitadas. Entre las posibilidades se encuentran aceptar el planteo argentino en su totalidad, hacer lugar solamente a algunos de los pedidos o rechazar la solicitud.

El proyecto Sea Lion es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y contempla la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Según los planes informados, las perforaciones están previstas para comenzar en enero de 2027.

La decisión del Tribunal del Mar será una instancia importante dentro de la estrategia jurídica argentina para intentar frenar las actividades británicas en la zona. Mientras tanto, la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y sus recursos naturales continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.