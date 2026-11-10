El papa León XIV llega a Córdoba: cómo será su agenda del martes 10 de noviembre

Por la tarde, a las 15.15, el papa León XIV encabezará un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Mural del papa León XIV en Córdoba. La obra fue realizada en cuatro días por los artistas cordobeses Jael Airasca y Ariel Ocampo. Foto: Prensa de Córdoba.

Una vez finalizados los compromisos en Córdoba, León XIV regresará a Buenos Aires. La partida está prevista para las 16.55 y su llegada a la capital argentina se estima para las 18.10.

El regreso a Buenos Aires no marcará el final de la jornada. A las 20.15, el Papa encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: la última jornada del Papa en Argentina

El miércoles 11 de noviembre será el último día de la visita de León XIV al país.

La agenda comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Más tarde, a las 10, el pontífice celebrará una Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, desde donde partirá a las 14 con destino a Lima, Perú.