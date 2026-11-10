La visita del papa León XIV tendrá este martes una de sus jornadas centrales en Córdoba. Según el cronograma previsto, el vuelo hacia Córdoba partirá a las 7.30 y el arribo está programado para las 9. Una hora más tarde, a las 10, el Papa presidirá una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
El papa León XIV llega a Córdoba: cómo será su agenda del martes 10 de noviembre
El Papa viajará a Córdoba durante la mañana, donde encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos y agentes pastorales
Luego, León XIV continuará con sus actividades pastorales en la capital cordobesa y por la tarde regresará a Buenos Aires. Durante todo el itinerario, Grupo América y Diario UNO realizarán una importante cobertura periodística con enviados especiales.
La misa del Papa en Córdoba y el encuentro con representantes de la Iglesia
La actividad musical prevista para acompañar la vigilia y la misa incluirá las presentaciones de Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Maria.
Por la tarde, a las 15.15, el papa León XIV encabezará un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Una vez finalizados los compromisos en Córdoba, León XIV regresará a Buenos Aires. La partida está prevista para las 16.55 y su llegada a la capital argentina se estima para las 18.10.
El regreso a Buenos Aires no marcará el final de la jornada. A las 20.15, el Papa encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: la última jornada del Papa en Argentina
El miércoles 11 de noviembre será el último día de la visita de León XIV al país.
La agenda comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Más tarde, a las 10, el pontífice celebrará una Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, desde donde partirá a las 14 con destino a Lima, Perú.
En pocas palabras
- Papa León XIV: visita a Córdoba con misa en la Escuela de Aviación Militar y encuentro con obispos.
- Agenda del martes: incluye una celebración religiosa, reunión pastoral y regreso a Buenos Aires para vigilia juvenil.
- Última jornada: miércoles 11 de noviembre con visita a Complejo Penitenciario y misa en Luján antes de partir a Perú.