Villarruel denunció que no la invitaron a la misa del Papa y el gobierno salió a cruzarla

Villaruel aseguró a través de la red social X que no fue invitada, y desde la Casa Rosada sostuvieron que sí recibió la convocatoria y que incluso le enviaron el código QR para acceder al evento. La vicepresidenta escribió: "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad".

La vicepresidenta Villaruel aseguró a través de X que no recibió el QR para participar de la misa Foto: Captura X

En el mismo mensaje, la funcionaria manifestó su alegría por la visita del Santo padre y destacó la posibilidad de que el país recibiera al líder de la Iglesia Católica. "Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y que pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", expresó.