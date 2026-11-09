La visita del papa León XIV a la Argentina causó tensión política entre Victoria Villarruel y el gobierno nacional. En esta ocasión, el problema surgió tras la ausencia de la vicepresidenta en la misa que el sumo pontífice celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Villarruel denunció que no la invitaron a la misa del Papa y el gobierno salió a cruzarla
La vicepresidenta aseguró que no recibió la convocatoria ni el código QR necesario para ingresar a la ceremonia en Palermo, pero desde la Casa Rosada rechazaron sus dichos
Villaruel aseguró a través de la red social X que no fue invitada, y desde la Casa Rosada sostuvieron que sí recibió la convocatoria y que incluso le enviaron el código QR para acceder al evento. La vicepresidenta escribió: "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad".
En el mismo mensaje, la funcionaria manifestó su alegría por la visita del Santo padre y destacó la posibilidad de que el país recibiera al líder de la Iglesia Católica. "Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y que pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", expresó.
La respuesta del gobierno y la invitación que mostró la Casa Rosada
Desde el gobierno nacional desmintieron la versión de Villarruel y aseguraron que la invitación y el QR para participar de la misa fue enviada el miércoles 4 de noviembre. "Asimismo, también le llegó el famoso QR a su secretaria", señalaron desde el Gobierno.
De esta manera, el gobierno sostuvo que Villarruel había sido convocada para acompañar al presidente Javier Milei durante la celebración religiosa y que su equipo contaba con la información necesaria para participar del encuentro.
De todas maneras, Villarruel sí participó el domingo del encuentro del Papa con representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Allí, el sumo pontífice se acercó especialmente a saludarla antes de retirarse del lugar.
En pocas palabras
- Tensión política: Victoria Villarruel y el gobierno nacional se contradijeron sobre su invitación a la misa del papa León XIV.
- Declaraciones cruzadas: la vicepresidenta afirmó no haber recibido el QR de acceso, mientras que la Casa Rosada aseguró que sí fue notificada y se le envió.
- Visita papal: el sumo pontífice celebró una misa en Palermo, a la que Villarruel no asistió tras la controversia por la supuesta falta de invitación.