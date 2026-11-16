La Universidad de Congreso fortaleció sus vínculos internacionales durante un Congreso de Comunicación Estratégica en Colombia

La institución estuvo representada por el Mgtr. Jorge C. Dragonetti, director de la Licenciatura en Comunicación y de las Tecnicaturas Universitarias en Dirección y Producción Audiovisual y en Locución de Radio y TV.

Comunicación, investigación y Malvinas

Durante el Congreso, Dragonetti coordinó la mesa de investigación sobre Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas y presentó, en representación de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas de la Universidad de Congreso, la ponencia “Memoria social, discursos mediáticos y narrativas de veteranos: disputas de sentido sobre la Guerra de Malvinas (1982-2023)”.

La exposición permitió incorporar la Cuestión Malvinas al intercambio académico internacional, abordando su presencia en los discursos mediáticos y su relación con los procesos de construcción de memoria colectiva e identidad.

Dragonetti desarrolló además el workshop “Crisis bajo presión: decidir, comunicar y reconstruir la confianza”, con la participación de 50 asistentes. La actividad estuvo orientada a analizar la comunicación y la toma de decisiones frente a situaciones críticas, así como las estrategias necesarias para gestionar la incertidumbre y fortalecer la confianza de los públicos.

También integró el jurado encargado de seleccionar los tres trabajos finalistas de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín que competirán por los Premios Huella.

Más oportunidades de cooperación internacional

La visita permitió además fortalecer la relación institucional entre la Universidad de Congreso y la Universidad de Medellín, particularmente a partir de la renovación del convenio de doble titulación de la Licenciatura en Comunicación.

En ese contexto se desarrollaron encuentros con estudiantes colombianos interesados en las posibilidades de formación internacional de la UC y con las cinco estudiantes de la Universidad de Medellín que realizarán una experiencia académica en Mendoza durante 2027.

Asimismo, se generaron contactos con representantes de instituciones de Brasil, México y Ecuador, entre ellas la Universidad Presbiteriana Mackenzie, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, Universidad Autónoma de Tamaulipas, CIPES Acapulco, Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Las conversaciones estuvieron orientadas a explorar futuros proyectos de investigación, movilidad, actividades académicas conjuntas y posibles acuerdos institucionales.

La participación en el X Congreso Internacional de Comunicación Estratégica se integra al proceso de internacionalización de la Universidad de Congreso, fortaleciendo redes académicas y generando nuevas oportunidades de formación e intercambio para estudiantes, docentes e investigadores.