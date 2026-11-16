Un enorme deslizamiento de tierra provocó daños muy graves en el Club de Pescadores San Rafael

Foto: gentileza Club de Pescadores San Rafael.

Daños graves en San Rafael: el comunicado oficial

Desde la conducción del Club de Pescadores calificaron lo ocurrido como un "golpe muy fuerte" para la entidad y reconocieron que las pérdidas materiales registradas en el predio son de gran consideración.

Foto: gentileza Club de Pescadores San Rafael.

Ante este escenario, las autoridades anunciaron el inicio inmediato de gestiones conjuntas para evaluar el terreno y planificar la recuperación de las áreas afectadas. En el texto difundido, detallaron sobre una ronda de reuniones con distintos organismos provinciales y municipales con el objetivo de articular tareas y "poder sacar adelante este hermoso predio".

Foto: gentileza Club de Pescadores San Rafael.

Finalmente, la Comisión Directiva advirtió que las obras de reparación y estabilización demandarán un esfuerzo complejo, aunque aseguraron que pondrán a disposición todos los recursos que estén al alcance de la institución para revertir la situación y agradecieron la comprensión de toda la comunidad ante el difícil momento.