Un enorme deslizamiento de tierra provocó daños muy graves en el Club de Pescadores San Rafael

Una preocupante situación afecta por estas horas al Club de Pescadores San Rafael, luego de que este domingo 9 de noviembre se registrara el desplazamiento de la ladera de un cerro lindante con sus instalaciones en el lago Valle Grande. Según confirmaron desde la propia institución de San Rafael, el fenómeno provocó graves daños.
A través de un comunicado oficial dirigido a sus socios y allegados, la Comisión Directiva del conocido Club de Pescadores, informó que el desprendimiento se originó como consecuencia de una falla geológica ubicada justo al costado del predio.
La magnitud del deslizamiento de tierra y rocas impactó directamente sobre una amplia franja del complejo turístico y deportivo: los daños se extienden desde la zona de la bajada de lanchas hasta casi llegar al sector del camping.
Daños graves en San Rafael: el comunicado oficial
Desde la conducción del Club de Pescadores calificaron lo ocurrido como un "golpe muy fuerte" para la entidad y reconocieron que las pérdidas materiales registradas en el predio son de gran consideración.
Ante este escenario, las autoridades anunciaron el inicio inmediato de gestiones conjuntas para evaluar el terreno y planificar la recuperación de las áreas afectadas. En el texto difundido, detallaron sobre una ronda de reuniones con distintos organismos provinciales y municipales con el objetivo de articular tareas y "poder sacar adelante este hermoso predio".
Finalmente, la Comisión Directiva advirtió que las obras de reparación y estabilización demandarán un esfuerzo complejo, aunque aseguraron que pondrán a disposición todos los recursos que estén al alcance de la institución para revertir la situación y agradecieron la comprensión de toda la comunidad ante el difícil momento.
En pocas palabras
- Graves daños: Un deslizamiento de tierra provocó serios destrozos en el Club de Pescadores San Rafael.
- Comunicado oficial: La Comisión Directiva informó sobre el suceso y la magnitud de las pérdidas materiales.
- Gestiones en curso: Se evalúan las áreas afectadas y se planifican tareas de recuperación junto a organismos provinciales y municipales.