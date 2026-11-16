Huevos blancos o huevos marrones: cuál es la verdadera diferencia, cuál es más nutritivo y cuál conviene comprar

Huevos blancos: Son puestos por gallinas de plumaje blanco y lóbulos de las orejas claros, como la reconocida raza Leghorn.

Son puestos por gallinas de plumaje blanco y lóbulos de las orejas claros, como la reconocida raza Leghorn. Huevos marrones o colorados: Provienen de gallinas de plumas rojizas o marrones y lóbulos oscuros, como las variedades Isa Brown o Rhode Island Red.

De hecho, la naturaleza avícola ofrece todavía más variedad: existen razas específicas que ponen huevos de cáscara azulada, verdosa o con pintitas, y en todos los casos la composición interna sigue siendo la misma.

¿Cuál es más sano y nutritivo: el huevo blanco o el marrón?

A nivel nutricional, no existe ninguna diferencia entre un huevo blanco y uno marrón. Ambos aportan exactamente la misma cantidad de proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas (como la A, D, E y B12) y minerales esenciales.

Tampoco cambia el sabor ni la textura al cocinarlos. Si alguna vez notaste que un huevo tiene la yema de un naranja más intenso o un gusto más marcado que otro, eso no se debe al color de la cáscara, sino a lo que comió la gallina. Las aves alimentadas con dietas ricas en maíz, alfalfa o pigmentos vegetales naturales producen yemas más oscuras y vistosas, independientemente de si el huevo por fuera es blanco o colorado.

El mito de la cáscara más dura

Otra creencia muy extendida en la cocina es que los huevos marrones tienen una cáscara más gruesa y resistente que los blancos, que suelen asociarse con mayor fragilidad. Esto también es falso.

La resistencia de la cáscara depende pura y exclusivamente de la edad de la gallina:

Gallinas jóvenes: Ponen huevos con cáscaras más gruesas, firmes y difíciles de romper.

Ponen huevos con cáscaras más gruesas, firmes y difíciles de romper. Gallinas adultas o más viejas: A medida que el ave envejece, el calcio se distribuye en un huevo de mayor tamaño, dando como resultado cáscaras más finas y quebradizas, tanto en variedades blancas como marrones.

¿Por qué los huevos marrones suelen ser más caros?

Si ambos tienen las mismas propiedades y calidad, surge una pregunta lógica: ¿por qué el maple de huevos colorados suele costar más caro en el comercio?

La respuesta es puramente productiva y económica. Las razas de gallinas que ponen huevos marrones son aves de mayor tamaño corporal que las ponedoras de huevos blancos. Al ser más grandes, necesitan consumir una mayor cantidad de alimento balanceado y granos todos los días para mantener su producción. Ese costo extra en la alimentación y manutención se traslada directamente al precio final en el mostrador.

Al momento de hacer las compras, pagar de más por el color de la cáscara no garantiza llevarte un producto superior. Lo más conveniente es elegir la opción que mejor se adapte a tu bolsillo y prestar atención a lo que realmente importa: la fecha de vencimiento, la limpieza de la cáscara y la frescura del huevo.