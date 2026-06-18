La Universidad de Congreso presentó el documental "Ecos de Malvinas: Vigilia de Fuego"

Previo a la proyección, estudiantes de tercer año de la carrera de Locución entrevistaron a los veteranos presentes, generando un valioso espacio de intercambio y reflexión intergeneracional. Posteriormente, los alumnos del Programa de Canto de Verónica Cangemi, acompañados por el profesor repertorista Lautaro Michaux, interpretaron el Himno Nacional Argentino, la canción Aurora y la Marcha de Malvinas, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El proceso de producción de la obra

Antes del inicio del documental, Jorge Dragonetti y Mariana Cóvolo compartieron con el público detalles sobre el proceso de producción de la obra y el trabajo desarrollado desde la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas. Ambos destacaron que el proyecto fue creciendo y transformándose a medida que avanzaba la investigación, consolidándose gracias al esfuerzo colectivo de un amplio equipo de trabajo comprometido con la difusión de la historia y la memoria malvinera.

Dragonetti explicó que el documental nació a partir de las experiencias vividas durante las vigilias realizadas en Ushuaia y Río Grande, espacios que permitieron comprender el rol central que ocupa Tierra del Fuego en la construcción de la memoria vinculada a Malvinas. Asimismo, resaltó la importancia histórica y estratégica de la provincia, así como el trabajo realizado por los centros de veteranos para sostener viva la causa a lo largo de los años.

Universidad de Congreso (3) El público acompañó el trabajo realizado por el equipo de producción, reconociendo una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad nacional.

El documental y la construcción de la memoria de Malvinas

Con una duración de 50 minutos, “Ecos de Malvinas: Vigilia de Fuego” propone un recorrido por las tradicionales vigilias que se realizan cada 1° de abril en Tierra del Fuego, reconstruyendo, a través de imágenes inéditas y testimonios, una de las expresiones más significativas de reafirmación de la soberanía argentina y de transmisión de la memoria a las nuevas generaciones.

Al finalizar la proyección, el público acompañó con un prolongado aplauso el trabajo realizado por el equipo de producción, reconociendo una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad nacional, el valor de la memoria colectiva y la vigencia de la causa Malvinas.

El documental puede visualizarse de manera gratuita a través de los canales oficiales de la Universidad de Congreso: YOUTUBE (CLICK AQUÍ)