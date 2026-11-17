Aún no se sabe si se arruinó información de los servidores

Néstor Parés, presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza.

Desde el Tribunal de Cuentas informaron que, si bien están trabajando para solucionar la situación y que los sistemas vuelvan a funcionar, aún no saben si se arruinó o se perdió información contenida en estos sistemas.

"Creemos que no ha sido así, pero está el personal de sistemas trabajando", aseguraron.

De todas maneras, hasta que no se haga una revisión exhaustiva del daño causado por el agua, no se puede afirmar exactamente qué archivos sufrieron algún daño y cuáles no.

Documentación en papel y plazos suspendidos

A través del Acuerdo Nº 6.668, fechado el 16 de noviembre, el Tribunal de Cuentas dispuso la suspensión de los plazos administrativos vinculados con actuaciones y presentaciones que deban realizarse mediante sus sistemas informáticos.

La medida rige desde el 13 de noviembre y se mantiene vigente hasta que un nuevo acuerdo disponga expresamente su levantamiento.

Mientras tanto, toda documentación que deba presentarse ante el organismo puede entregarse en soporte papel por la Mesa de Entradas General, ubicada en calle Rioja 1165, planta baja, de Ciudad de Mendoza, durante los días y horarios administrativos habituales.