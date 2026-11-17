Por una filtración de agua en sus instalaciones, los servidores del Tribunal de Cuentas de Mendoza quedaron inutilizados tras una contingencia registrada el viernes 13 de noviembre, lo que dejó fuera de servicio las plataformas digitales utilizadas para recibir, gestionar y tramitar documentación.
Los servidores del Tribunal de Cuentas se arruinaron con agua y no se sabe si se perdió información
Aseguraron que fue un problema ajeno a la institución. Por esta contingencia, los plazos de los trámites están suspendidos hasta nuevo aviso
El inconveniente se produce en una etapa del año en la que los organismos públicos presentan documentación vinculada con el cierre del ejercicio 2026.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas dispuso medidas excepcionales para garantizar la recepción de las presentaciones mientras se trabaja en la recuperación de los sistemas.
Aún no se sabe si se arruinó información de los servidores
Desde el Tribunal de Cuentas informaron que, si bien están trabajando para solucionar la situación y que los sistemas vuelvan a funcionar, aún no saben si se arruinó o se perdió información contenida en estos sistemas.
"Creemos que no ha sido así, pero está el personal de sistemas trabajando", aseguraron.
De todas maneras, hasta que no se haga una revisión exhaustiva del daño causado por el agua, no se puede afirmar exactamente qué archivos sufrieron algún daño y cuáles no.
Documentación en papel y plazos suspendidos
A través del Acuerdo Nº 6.668, fechado el 16 de noviembre, el Tribunal de Cuentas dispuso la suspensión de los plazos administrativos vinculados con actuaciones y presentaciones que deban realizarse mediante sus sistemas informáticos.
La medida rige desde el 13 de noviembre y se mantiene vigente hasta que un nuevo acuerdo disponga expresamente su levantamiento.
Mientras tanto, toda documentación que deba presentarse ante el organismo puede entregarse en soporte papel por la Mesa de Entradas General, ubicada en calle Rioja 1165, planta baja, de Ciudad de Mendoza, durante los días y horarios administrativos habituales.
En pocas palabras
- Tribunal de Cuentas: servidores fuera de servicio por filtración de agua.
- Documentación: se permite presentarla en papel hasta solucionar el problema.
- Freno: plazos administrativos suspendidos desde el 13 de noviembre hasta nuevo aviso.