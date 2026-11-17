El retiro comienza con una inspección, seguida de un emplazamiento al propietario y, de no cumplirse, el traslado del vehículo.

Guaymallén avanza con el retiro de vehículos abandonados

Desde el municipio explicaron que la presencia de vehículos en estado de abandono genera múltiples inconvenientes. Además de obstaculizar el uso adecuado del espacio público, pueden provocar contaminación por derrames de fluidos y convertirse en puntos de acumulación de residuos.

Asimismo, estos rodados suelen ser utilizados como refugio por personas en situación de calle o como espacios para ocultar elementos sustraídos, lo que genera situaciones que afectan la convivencia y la seguridad urbana.

La intervención forma parte de una política de ordenamiento del espacio público impulsada por la Municipalidad de Guaymallén, con el objetivo de preservar las condiciones de higiene y seguridad en los distintos barrios del departamento.

Cómo funciona el procedimiento de retiro

El proceso comienza con una inspección para verificar que el vehículo efectivamente se encuentre abandonado en la vía pública. Una vez realizada la constatación, los agentes completan un formulario de relevamiento y elaboran un acta mediante la cual se emplaza al propietario a retirarlo, de acuerdo con lo establecido por la normativa provincial vigente.

Si el rodado no es removido dentro de los plazos previstos, el municipio procede a su traslado mediante grúa hacia la Playa de Secuestros Municipal.

Desde la comuna indicaron que, además de la multa correspondiente, quienes deseen recuperar el vehículo deben afrontar los costos de acarreo y de permanencia en la playa municipal.

El programa depende de la Subdirección de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial. En los casos donde se detecta la presencia de personas en situación de calle utilizando los vehículos como refugio, también interviene la Dirección de Desarrollo Social para brindar la asistencia correspondiente.