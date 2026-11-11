El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ejecutó una nueva demolición bajo la órbita de la ley antiaguantaderos. El procedimiento se hizo este miércoles en un inmueble de calle Las Heras 1.209, en el distrito San José, de Guaymallén, un punto que había sido señalado de forma recurrente por los vecinos debido a la inseguridad.
Derribaron en Guaymallén otro aguantadero y ya son 15 los inmuebles inseguros demolidos
El espacio era utilizado por malvivientes como refugio. Un incendio lo dejó en precarias condiciones edilicias
El edificio presentaba un estado crítico de abandono y deterioro edilicio, sumado a los daños estructurales provocados por un incendio anterior. Según detallaron los testimonios relevados en la zona, el espacio era utilizado de manera permanente por personas ajenas al barrio para cometer delitos y comercializar estupefacientes, con el consecuente riesgo de usurpaciones.
Ante la falta de respuestas habitacionales privadas y el peligro inminente de derrumbe, las autoridades determinaron avanzar con la demolición total apelando a la ley provincial.
Otro aguantadero derribado
"Los vecinos venían denunciando que ese lugar era utilizado reiteradamente por delincuentes y que además había tenido incendios, todo lo cual generaba una situación de caos en la vecindad. Ahora traemos tranquilidad: el lugar quedará limpio de escombros para garantizar la seguridad de todos", señaló la ministra Mercedes Rus durante la intervención.
Desde la cartera de seguridad recordaron que las acciones normativas no se agotan en la destrucción de las estructuras, sino que contemplan la remediación total del terreno y la limpieza de escombros, cerrando el circuito para impedir que el foco infeccioso y delictivo vuelva a instalarse en la zona.
En el caso de San José la demolición permitirá eliminar los riesgos edilicios y las condiciones que facilitaban el ingreso y la permanencia de terceros. Posteriormente, se avanzará con el retiro de escombros y la limpieza del terreno.
El inmueble había sufrido un incendio que, de acuerdo con testimonios de los vecinos, podría haber estado vinculado con conflictos relacionados con esas actividades. Sin embargo, posteriormente continuaron registrándose movimientos sospechosos, reuniones frecuentes e intentos de usurpación.
Frente a esta situación, y teniendo en cuenta el deterioro estructural y el riesgo de derrumbe, se dispuso la demolición mediante una intervención preventiva administrativa contemplada en la Ley Provincial 9.727.
En pocas palabras
- Derribaron aguantadero: en San José, Guaymallén, demolieron un inmueble utilizado por delincuentes.
- Ley antiaguantaderos: es la decimoquinta propiedad derribada bajo esta normativa provincial.
- Seguridad vecinal: la medida busca erradicar focos de inseguridad y riesgo de derrumbe en la zona.