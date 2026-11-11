Derribaron en Guaymallén otro aguantadero y ya son 15 los inmuebles inseguros demolidos

Máquinas en plena acción de demolición Foto: Gobierno de Mendoza

Otro aguantadero derribado

"Los vecinos venían denunciando que ese lugar era utilizado reiteradamente por delincuentes y que además había tenido incendios, todo lo cual generaba una situación de caos en la vecindad. Ahora traemos tranquilidad: el lugar quedará limpio de escombros para garantizar la seguridad de todos", señaló la ministra Mercedes Rus durante la intervención.

Desde la cartera de seguridad recordaron que las acciones normativas no se agotan en la destrucción de las estructuras, sino que contemplan la remediación total del terreno y la limpieza de escombros, cerrando el circuito para impedir que el foco infeccioso y delictivo vuelva a instalarse en la zona.

Una topadora arrasa con el aguantadero. Foto: Ministerio de Seguridad

En el caso de San José la demolición permitirá eliminar los riesgos edilicios y las condiciones que facilitaban el ingreso y la permanencia de terceros. Posteriormente, se avanzará con el retiro de escombros y la limpieza del terreno.

El inmueble había sufrido un incendio que, de acuerdo con testimonios de los vecinos, podría haber estado vinculado con conflictos relacionados con esas actividades. Sin embargo, posteriormente continuaron registrándose movimientos sospechosos, reuniones frecuentes e intentos de usurpación.

Frente a esta situación, y teniendo en cuenta el deterioro estructural y el riesgo de derrumbe, se dispuso la demolición mediante una intervención preventiva administrativa contemplada en la Ley Provincial 9.727.