Una mujer descubrió que su expareja abusaba de su hijo de 6 años

De acuerdo con el testimonio brindado a las autoridades y replicado por los medios locales, el hallazgo desató una fuerte discusión en el domicilio. La mujer aseguró que el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, al verse descubierto, reaccionó de manera violenta destrozando el dispositivo móvil con el evidente propósito de eliminar las pruebas incriminatorias.

En medio del forcejeo y la desesperación por frenarlo, la madre sufrió la lesión cortante en uno de sus dedos.

Ante la extrema gravedad del relato, la Policía activó de inmediato los protocolos correspondientes y dio intervención a la Justicia especializada. La fiscalía a cargo abrió formalmente una causa penal por el delito de abuso sexual de menor y ordenó una serie de diligencias urgentes orientadas a esclarecer lo sucedido.

Entre las medidas dispuestas figuran la realización de peritajes técnicos sobre los restos del teléfono destruido para intentar rescatar material digital, así como la toma de testimonios clave para avanzar en la investigación.

Asimismo, las autoridades policiales y judiciales dictaron medidas de protección urgentes para resguardar la integridad física y psicológica del niño de seis años, mientras que se impusieron restricciones perimetrales y de contacto para el acusado.

La causa continúa en plena etapa investigativa a la espera de nuevas pruebas científicas y pericias que permitan definir la situación procesal del imputado en los próximos días.