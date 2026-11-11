Una grave denuncia por abuso infantil salpica e involucra a un hombre de 38 años. El aberrante hecho, tuvo lugar durante el fin de semana en una vivienda ubicada en el barrio Belgrano de Santiago del Estero. El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.
Una mujer descubrió que su expareja abusaba de su hijo de 6 años
El hombre de 38 años, fue denunciado por su expareja de haber abusado de su hijo de 6 años, tras hallarse pruebas en su celular
Todo salió a la luz cuando la madre del menor, una mujer de 40 años, se presentó en la Comisaría Sexta en medio de una profunda crisis de nervios y con un visible corte en una de sus manos.
Entre lágrimas, la denunciante relató a los efectivos que había descubierto un video en el teléfono celular de su expareja en el cual este último aparecía abusando del hijo de ambos, de apenas seis años.
De acuerdo con el testimonio brindado a las autoridades y replicado por los medios locales, el hallazgo desató una fuerte discusión en el domicilio. La mujer aseguró que el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, al verse descubierto, reaccionó de manera violenta destrozando el dispositivo móvil con el evidente propósito de eliminar las pruebas incriminatorias.
En medio del forcejeo y la desesperación por frenarlo, la madre sufrió la lesión cortante en uno de sus dedos.
Ante la extrema gravedad del relato, la Policía activó de inmediato los protocolos correspondientes y dio intervención a la Justicia especializada. La fiscalía a cargo abrió formalmente una causa penal por el delito de abuso sexual de menor y ordenó una serie de diligencias urgentes orientadas a esclarecer lo sucedido.
Entre las medidas dispuestas figuran la realización de peritajes técnicos sobre los restos del teléfono destruido para intentar rescatar material digital, así como la toma de testimonios clave para avanzar en la investigación.
Asimismo, las autoridades policiales y judiciales dictaron medidas de protección urgentes para resguardar la integridad física y psicológica del niño de seis años, mientras que se impusieron restricciones perimetrales y de contacto para el acusado.
La causa continúa en plena etapa investigativa a la espera de nuevas pruebas científicas y pericias que permitan definir la situación procesal del imputado en los próximos días.
En pocas palabras
- Denuncia de abuso: una mujer denunció a su expareja por abusar de su hijo de 6 años.
- Pruebas en celular: el hallazgo de un video en el teléfono del acusado desató la grave denuncia.
- Investigación judicial: la fiscalía especializada inició una causa penal y ordenó medidas de protección.