Una mañana de extrema tensión se vivió este miércoles en Junín, cuando un hombre irrumpió en un establecimiento educativo del distrito de Rodríguez Peña, retiró por la fuerza a su hijo de 5 años -mientras la docente buscaba un parlante- y se atrincheró debajo del tráiler de un camión.
Un hombre se atrincheró con su hijo de 5 años, hirió a la abuela y terminó detenido
El dramático episodio ocurrió en inmediaciones de un jardín de infantes en el distrito de Rodríguez Peña, de Junín. El niño y la abuela sufrieron heridas leves
El violento episodio se desató en las inmediaciones del jardín de infantes nucleado Eusebio Soto, ubicado sobre la ruta 61. Tras sustraer al pequeño del establecimiento, el agresor se refugió en la zona externa y amenazó a los presentes portando un arma blanca.
Al niño intentó rescatarlo su abuela, que a su vez es la madre del agresor. Tanto el pequeño como la mujer resultaron con lesiones levas: el chico en la espalda y la mujer en la zona de la clavícula. Así lo describió Oscar Campi en Radio Nihuil.
Atacó a su madre y a su hijo
Minutos después de la huida, al lugar arribó la abuela del nene -madre del sujeto-, momento en el cual se produjo un intenso forcejeo debido a la negativa del hombre de entregar al niño. Durante la disputa cuerpo a cuerpo, tanto el pequeño de 5 años como la mujer resultaron heridos de arma blanca.
Ante la alerta al 911, efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta el lugar, lograron reducir al agresor, le secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque y lo detuvieron de inmediato (no se publica su nombre para no identificar al niño). Antes, había intentado autoflagelarse.
Para que la Policía lo capturara la intervención de un vecino fue determinante porque fue por atrás del tráiler y aprovechó un descuido del hombre atacante y logró rescatar al niño, según contó el portal Mega Noticias.
Tanto el menor de edad como la mujer herida fueron trasladados de urgencia al hospital Perrupato, donde los profesionales de la salud constataron que las lesiones no revisten gravedad y que ninguno corre riesgo de vida.
El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal, que investiga los motivos del violento episodio e instruye las actuaciones de rigor.
En pocas palabras
- Un hombre se atrincheró con su hijo de 5 años debajo de un tráiler en Junín, Mendoza.
- El agresor hirió a su hijo y a la abuela del niño con un arma blanca.
- La Policía intervino, detuvo al sujeto y rescató al menor de edad y a la mujer herida.