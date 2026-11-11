Un hombre se atrincheró con su hijo de 5 años, hirió a la abuela y terminó detenido

La Policía redujo al atacante. Imagen ilustrativa Foto: archivo

Atacó a su madre y a su hijo

Minutos después de la huida, al lugar arribó la abuela del nene -madre del sujeto-, momento en el cual se produjo un intenso forcejeo debido a la negativa del hombre de entregar al niño. Durante la disputa cuerpo a cuerpo, tanto el pequeño de 5 años como la mujer resultaron heridos de arma blanca.

Ante la alerta al 911, efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta el lugar, lograron reducir al agresor, le secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque y lo detuvieron de inmediato (no se publica su nombre para no identificar al niño). Antes, había intentado autoflagelarse.

Para que la Policía lo capturara la intervención de un vecino fue determinante porque fue por atrás del tráiler y aprovechó un descuido del hombre atacante y logró rescatar al niño, según contó el portal Mega Noticias.

Tanto el menor de edad como la mujer herida fueron trasladados de urgencia al hospital Perrupato, donde los profesionales de la salud constataron que las lesiones no revisten gravedad y que ninguno corre riesgo de vida.

El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal, que investiga los motivos del violento episodio e instruye las actuaciones de rigor.