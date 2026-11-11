Dos jóvenes heridos tras un espectacular vuelco en Guaymallén

El reino del revés. La Policía y Bomberos intervinieron en el vuelco de un vehículo en Guaymallén. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia.

Dos jóvenes trasladados al Hospital Central tras el vuelco en Guaymallén

Los ocupantes del auto fueron identificados como I.V.R., de 31 años, quien conducía, y L.I.A., de 19 años, que viajaba como acompañante. Ambos sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal médico.

Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Central, donde recibieron atención médica y fueron diagnosticados con traumatismos por accidente vial.

Además de las lesiones de los ocupantes, el vuelco provocó importantes daños materiales en la zona, ya que el auto impactó contra un caño de gas, un poste del tendido eléctrico y provocó el desprendimiento del portón de una vivienda.

Intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, y se ordenó el secuestro de la camioneta.