Un accidente vial se registró durante la madrugada de este miércoles en Guaymallén, donde un auto volcó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre calle Benjamín Argumedo, al sur de la Ruta 20. Como consecuencia, dos jóvenes resultaron lesionados y debieron ser trasladados al Hospital Central.
Dos jóvenes heridos tras un espectacular vuelco en Guaymallén
El accidente ocurrió durante la madrugada y los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Central con traumatismos
El hecho ocurrió cerca de las 0.50 e intervino Policía, Bomberos, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos de Accidentología.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el vehículo había quedado completamente dado vuelta sobre la calzada. Por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control y protagonizó el accidente.
Dos jóvenes trasladados al Hospital Central tras el vuelco en Guaymallén
Los ocupantes del auto fueron identificados como I.V.R., de 31 años, quien conducía, y L.I.A., de 19 años, que viajaba como acompañante. Ambos sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal médico.
Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Central, donde recibieron atención médica y fueron diagnosticados con traumatismos por accidente vial.
Además de las lesiones de los ocupantes, el vuelco provocó importantes daños materiales en la zona, ya que el auto impactó contra un caño de gas, un poste del tendido eléctrico y provocó el desprendimiento del portón de una vivienda.
Intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, y se ordenó el secuestro de la camioneta.
En pocas palabras
- Vuelco: dos jóvenes sufrieron lesiones tras el vuelco de un auto en Guaymallén.
- Traslado: ambos ocupantes fueron derivados al Hospital Central con diversos traumatismos.
- Daños: el siniestro afectó un caño de gas, un poste eléctrico y el portón de una vivienda.