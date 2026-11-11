El conductor de un Fiat 125 blanco circulaba por calle Allayme, en Guaymallén, cuando advirtió que la dirección del vehículo había dejado de responder. Intentó frenar, pero perdió el control, se salió de la calzada y terminó dentro de una zanja ubicada a pocos metros de Pedro Molina.
Insólito
Perdió el control y su Fiat 125 terminó incrustado en una zanja de Guaymallén
El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre calle Allayme, a pocos metros de Pedro Molina. Los agentes de Tránsito evaluan cómo retirar el auto
Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones y resultó ileso. Sin embargo, la atención se centró rápidamente en el estado del vehículo, el cual quedó en una posición poco habitual y complicó las tareas para retirarlo.
El Fiat terminó de costado y prácticamente encajado en la zanja, con muy poco espacio para maniobrar. Ante esta situación, los agentes de Tránsito que llegaron al lugar evaluaban cómo sacar el vehículo sin provocar mayores inconvenientes.
La escena dejó una postal tan insólita como inesperada en las calles de Guaymallén.
En pocas palabras
- Auto en zanja: un Fiat 125 terminó incrustado en una zanja en Guaymallén tras perder el control.
- Sin heridos: el conductor resultó ileso a pesar del insólito accidente.
- Asistencia de Tránsito: los agentes evalúan la mejor forma de retirar el vehículo de la zanja.
Resumen generado por Thinkindot AI