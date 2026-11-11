Perdió el control y su Fiat 125 terminó incrustado en una zanja de Guaymallén

Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones y resultó ileso. Sin embargo, la atención se centró rápidamente en el estado del vehículo, el cual quedó en una posición poco habitual y complicó las tareas para retirarlo.

Un Fiat 125 cayó en una zanja en Guaymallén y complicó las tareas para retirarlo Foto: Facundo García

El Fiat terminó de costado y prácticamente encajado en la zanja, con muy poco espacio para maniobrar. Ante esta situación, los agentes de Tránsito que llegaron al lugar evaluaban cómo sacar el vehículo sin provocar mayores inconvenientes.