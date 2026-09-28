Tiene 74 años. Realizó el tratamiento carcelario para condenados por abuso sexual. Por primera vez pidió "disculpas" a las víctimas. Sin embargo, nada de eso alcanzó y el abusador serial del barrio Unimev continuará cumpliendo la pena en la cárcel.
El abusador serial del barrio Unimev pidió "disculpas" pero igual le negaron la prisión domiciliaria
Jorge Elías Ramón (74) continuará en la cárcel cumpliendo la pena de 26 años por abusos sexuales a menores de edad
Jorge Elías Ramón (74) está cumpliendo una sentencia a 26 años de prisión por haber vejado a 4 menores de edad que iban a su domicilio del barrio Unimev para tomar clases particulares con su esposa. Principalmente argumentando su avanzada edad, el hombre solicitó la prisión domiciliaria.
La defensa oficial planteó que Jorge Ramón realizó el taller de tratamiento para abusadores sexuales dentro de la cárcel. De hecho, por primera vez, el hombre habló durante una audiencia judicial y les pidió "disculpas a las víctimas. No les pido perdón porque no me lo merezco. El delito cometido es sumamente aberrante".
"Si confrontamos mi edad con el saldo deudor de la pena, las probabilidades de su cumplimiento total y efectivo no obran a mi favor", argumentó el abusador serial.
Sin embargo, el fiscal de Ejecución Gustavo Fhelmann dictaminó en contra el pedido de Jorge Ramón ya que tener más de 70 años no activa automáticamente un beneficio domiciliario. El magistrado planteó que además la cuidadora propuesta era su madre, quien tiene 95 años.
En sintonía, la jueza María Cristina Pietrasanta rechazó el pedido de prisión domiciliaria teniendo en cuenta, entre otros argumentos, que el abusador serial no necesita cuidados especiales por su salud.
Abusador serial del barrio Unimev
Jorge Elías Ramón fue acusado a mediados de marzo de 2016, porque los padres de unas mellizas de 9 años descubrieron que sus hijas habían sufrido abusos sexuales cuando tomaban clases particulares en la casa del hombre, en el barrio Unimev. Tras esta presentación judicial, dos semanas después se sumó una tercera víctima, de 10 años, quien también acudía a clases en ese lugar.
En la causa por el abuso sexual consta que en realidad la docente era la esposa de Jorge Ramón, pero este último solía ayudarla a dar clases debido a la cantidad de niños y jóvenes que asistían al domicilio.
El hombre enfrentó un primer juicio donde recibió 18 años de cárcel por los tres primeros hechos y la sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia. En medio de ese debate apareció una cuarta denuncia por un abuso sexual de una menor de 10 años. En un segundo debate fue sentenciado a 12 años de cárcel, que se unificaron en 26 años teniendo en cuenta la otra sentencia.
En pocas palabras
- Abusador serial: Jorge Elías Ramón (74) seguirá preso tras pedir disculpas.
- Condena: cumple 26 años por abusos sexuales a 4 menores de edad.
- Sin domicilio: jueza rechazó el pedido por edad y falta de cuidados médicos.