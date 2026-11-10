La fiscal Mercedes Moya imputó este martes por un presunto abuso sexual contra una niña al hombre apuñalado el 3 de noviembre en Las Heras.
Tras el alta, imputaron por abuso sexual agravado al hombre apuñalado en Las Heras
La fiscal Mercedes Moya le atribuyó abuso sexual simple agravado por la convivencia con una menor. El acusado fue trasladado a la Penitenciaría
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la medida se tomó después del alta médica y el acusado fue trasladado a la Penitenciaría.
Moya encuadró el hecho denunciado como abuso sexual simple agravado por la convivencia. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual lleva adelante la investigación. El MPF mantuvo en reserva la identidad del imputado para proteger a la niña.
La investigación por el apuñalamiento en Las Heras
La Policía encontró al hombre en la calle la mañana del ataque, con una herida de arma blanca en el abdomen. Quedó internado en grave estado y luego se recuperó.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, una mujer hirió al hombre con un cuchillo después de enterarse del presunto abuso.
La detuvieron ese día y recuperó la libertad luego de prestar declaración informativa, según un parte anterior del MPF. La investigación por el ataque quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.
En pocas palabras
- Imputación judicial: la fiscal Mercedes Moya imputó por abuso sexual simple agravado a un hombre tras recibir el alta médica.
- Traslado penal: tras la medida judicial, el acusado fue trasladado a la Penitenciaría para continuar con el proceso.
- Investigación paralela: una segunda causa investiga el ataque con arma blanca que sufrió el imputado el 3 de noviembre.