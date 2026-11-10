Tras el alta, imputaron por abuso sexual agravado al hombre apuñalado en Las Heras

La investigación por el apuñalamiento en Las Heras

La Policía encontró al hombre en la calle la mañana del ataque, con una herida de arma blanca en el abdomen. Quedó internado en grave estado y luego se recuperó.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, una mujer hirió al hombre con un cuchillo después de enterarse del presunto abuso.

La detuvieron ese día y recuperó la libertad luego de prestar declaración informativa, según un parte anterior del MPF. La investigación por el ataque quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.