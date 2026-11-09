Tras apuñalar a su padrastro en el pecho en Cipolletti, el agresor intentó huir pero fue interceptado por la policía en un comercio de la zona.
Un joven apuñaló a su padrastro en el pecho y lo atraparon en un almacén
Un joven apuñaló a su padrastro en el pecho tras una fuerte discusión familiar y fue detenido en un almacén
Una violenta discusión familiar ocurrida en el barrio Antártida Argentina de la ciudad rionegrina de Cipolletti casi termina en tragedia, luego de que un joven apuñalara en el pecho a su padrastro y terminara detenido tras una persecución policial que concluyó en un comercio de la zona.
El violento episodio se desató en un domicilio emplazado sobre la calle Río Paraná, entre Arenales y Falucho. De acuerdo con la información recabada por los investigadores y difundida por medios locales, el conflicto se originó en medio de una fuerte disputa en la que se vio involucrado el hijastro de la víctima, un hombre mayor de edad que atravesaría problemas de consumo de sustancias problemáticas.
En plena confrontación verbal, la situación escaló de forma abrupta cuando el sospechoso tomó un cuchillo de cocina y le asestó dos puntazos directos en la región torácica al concubino de su madre.
Tras el ataque, el agresor intentó garantizar su huida arrojando el arma blanca a pocos metros de la intersección con la calle Arenales y buscando refugio en el interior de una despensa cercana.
Sin embargo, su plan de fuga se vio frustrado de inmediato cuando una patrulla de la Comisaría 24, que realizaba tareas de prevención por el sector, lo interceptó y logró reducirlo rápidamente adentro del comercio.
Como consecuencia de las graves heridas punzocortantes recibidas en el tórax, la víctima fue asistida de urgencia y trasladada en ambulancia hasta el hospital local Pedro Moguillansky, donde quedó internada bajo observación médica.
En tanto, el joven aprehendido también debió ser derivado al centro de salud para someterse a diversos chequeos antes de quedar a disposición de la Justicia.
Los investigadores entrevistaron a los vecinos del sector con el propósito de reconstruir los minutos previos a la agresión y esclarecer fehacientemente los motivos que desencadenaron el ataque.
En pocas palabras
- Joven apuñaló: un joven apuñaló a su padrastro en el pecho tras una discusión familiar en Cipolletti.
- Detención: el agresor fue detenido por la policía en un comercio de la zona tras intentar huir.
- Víctima internada: el padrastro recibió dos puntazos y fue trasladado de urgencia al hospital local.