Un joven apuñaló a su padrastro en el pecho y lo atraparon en un almacén

En plena confrontación verbal, la situación escaló de forma abrupta cuando el sospechoso tomó un cuchillo de cocina y le asestó dos puntazos directos en la región torácica al concubino de su madre.

Tras el ataque, el agresor intentó garantizar su huida arrojando el arma blanca a pocos metros de la intersección con la calle Arenales y buscando refugio en el interior de una despensa cercana.

Sin embargo, su plan de fuga se vio frustrado de inmediato cuando una patrulla de la Comisaría 24, que realizaba tareas de prevención por el sector, lo interceptó y logró reducirlo rápidamente adentro del comercio.

Como consecuencia de las graves heridas punzocortantes recibidas en el tórax, la víctima fue asistida de urgencia y trasladada en ambulancia hasta el hospital local Pedro Moguillansky, donde quedó internada bajo observación médica.

En tanto, el joven aprehendido también debió ser derivado al centro de salud para someterse a diversos chequeos antes de quedar a disposición de la Justicia.

Los investigadores entrevistaron a los vecinos del sector con el propósito de reconstruir los minutos previos a la agresión y esclarecer fehacientemente los motivos que desencadenaron el ataque.