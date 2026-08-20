¿Se pelearon los hermanos? Sí. ¿Uno de ellos apuñaló al otro y casi lo mata? Sí. ¿En realidad se defendió? Sí. ¿Pero en esa defensa hubo un exceso? También. Esas fueron todas las respuestas que debió resolver un juez para condenar a una pena menor y otorgarle la libertad a un joven que fue detenido en Maipú hace un mes y medio.
Condena menor y libertad para el joven que apuñaló a su hermano durante una mudanza
El joven de 24 años admitió haber apuñalado a su hermano menor en una discusión ocurrida en Maipú, pero hubo un exceso en la legítima defensa
Franco Chapo Guzmán (24) pasó por un juicio abreviado donde admitió que intentó cometer el crimen de su hermano menor -Gastón, de 22 años- aunque fue para defenderse.
El juez Sebastián Sarmiento hizo lugar al acuerdo entre el fiscal Oscar Malla y el abogado Martín De Olano. De esta manera, Franco Guzmán fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por tentativa de homicidio simple en exceso de legítima defensa. También se ordenó su inmediata libertad.
La pelea entre hermanos que casi termina en un crimen
El 5 de julio pasado, los hermanos Guzmán se estaban mudando de una pensión hacia otra que habían alquilado en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio, Maipú. Cerca de las 19.30, comenzó una discusión que terminó de la peor manera. Gastón le pegó una cachetada en la cara a Franco. Este último tomó un cuchillo de 15 centímetros que tenía a mano y le produjo un corte en la sien, en el cuello y en la nuca.
Ambos continuaron forcejeando hasta la vereda, donde la propietaria de un negocio cercano intervino. Cuando llegó la Policía, el joven apuñalado estaba en el lugar, mientras que su primogénito había escapado caminando. Fue atrapado a los pocos metros.
La investigación reconstruyó que Gastón le pidió a su hermano mayor que se apurara con la mudanza que estaban realizando ya que tenía las cosas a medio hacer. Franco le contestó con un ataque verbal: "¿Vos sos enfermito?". Gastón, que pesa 30 kilos más que su hermano mayor, le pegó una cachetada en la cara y amenazó con matarlo "a piñas". Franco tomó un cuchillo y su hermano menor retrucó: "¿Qué hacés con eso? Si no me matás, te lo meto por el culo".
En base a esta reconstrucción, para la Justicia hubo un exceso de legítima defensa. Teniendo en cuenta que la primera agresión física fue del joven que terminó apuñalado y que el autor de las heridas de arma blanca tenía una importante desventaja física en relación a su hermano.
En pocas palabras
- Condena menor: joven de 24 años fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por exceso de legítima defensa al apuñalar a su hermano.
- Detalles del hecho: la agresión ocurrió durante una mudanza en Maipú tras una discusión que escaló con golpes y amenazas.
- Excarcelación: se ordenó la inmediata libertad del imputado tras el acuerdo de juicio abreviado entre fiscal y defensa.