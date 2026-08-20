Condena menor y libertad para el joven que apuñaló a su hermano durante una mudanza

Chapo Guzmán fue detenido minutos después de haber apuñalado a su hermano.

La pelea entre hermanos que casi termina en un crimen

El 5 de julio pasado, los hermanos Guzmán se estaban mudando de una pensión hacia otra que habían alquilado en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio, Maipú. Cerca de las 19.30, comenzó una discusión que terminó de la peor manera. Gastón le pegó una cachetada en la cara a Franco. Este último tomó un cuchillo de 15 centímetros que tenía a mano y le produjo un corte en la sien, en el cuello y en la nuca.

Ambos continuaron forcejeando hasta la vereda, donde la propietaria de un negocio cercano intervino. Cuando llegó la Policía, el joven apuñalado estaba en el lugar, mientras que su primogénito había escapado caminando. Fue atrapado a los pocos metros.

La investigación reconstruyó que Gastón le pidió a su hermano mayor que se apurara con la mudanza que estaban realizando ya que tenía las cosas a medio hacer. Franco le contestó con un ataque verbal: "¿Vos sos enfermito?". Gastón, que pesa 30 kilos más que su hermano mayor, le pegó una cachetada en la cara y amenazó con matarlo "a piñas". Franco tomó un cuchillo y su hermano menor retrucó: "¿Qué hacés con eso? Si no me matás, te lo meto por el culo".

En base a esta reconstrucción, para la Justicia hubo un exceso de legítima defensa. Teniendo en cuenta que la primera agresión física fue del joven que terminó apuñalado y que el autor de las heridas de arma blanca tenía una importante desventaja física en relación a su hermano.