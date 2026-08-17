Uno de las causas de abuso sexual intrafamiliar más aberrantes de los últimos años se están investigando en Las Heras. Se trata de un hombre que habría violado a sus 5 hermanitas durante varios años, bajo la complicidad de la madre y hasta con actos de zoofilia de por medio.
Abusó sexualmente de sus 5 hermanitas, con complicidad de su madre y actos de zoofilia: hay 2 detenidos
Un joven de 29 años y su madre de 53 están detenidos en tres expedientes que investigan los abusos sexuales que sufrieron las adolescentes
Todo ocurrió en El Borbollón donde vivía una familia integrada por un matrimonio y sus 6 hijos. Al día de hoy, el mayor 29 años y sus hermanas 25, 24, 19 y dos mellizas de 15 años.
En mayo de 2025, la mayor de las hermanas radicó una grave denuncia: dijo que desde que era menor de edad venía siendo abusada sexualmente por su hermano mayor. No solo eso, sino que también atacaba al resto de las niñas y que su madre fue cómplice de todo.
Los detalles de los abusos sexuales
Esa primera víctima aseguró que fue vejada cuando tenía entre 10 y 13 años. El hermano mayor la abusaba sexualmente, aunque también relató que la mordía y la golpeaba. Según su declaración, al solicitarle ayuda a su madre recibió más golpes a cambio.
Sus dos hermanas que le siguen en edad se acoplaron a las denuncias y relataron situaciones similares: reiterados abusos sexuales y amenazas de su madre si contaban algo. Incluso una de ellas recordó que la progenitora le sedaba con pastillas para dormir y cuando se despertaba estaba desnuda.
Además de estas tres causas donde están imputados los madre e hijo, también hay causas por abusos sexuales contra las mellizas de la familia aunque en esos dos expedientes todavía no han sido acusados formalmente, según comentaron fuentes judiciales.
Abuso sexual, zoofilia y el pedido fiscal
Dentro de los episodios ocurridos entre 2013 y 2018, las víctimas relataron que habían fabricado un escondite en el patio de la casa para evitar ser vejadas por su hermano mayor. Desde ese lugar veían cómo el primogénito penetraba a una yegua o cómo su madre se hacía lamer las partes íntimas por los perros, según consta en las denuncias.
La investigación, a cargo del fiscal de Delitos Sexuales Nicolás Muñoz, reconstruyó que el padre de familia no estaba viviendo en el domicilio ya que fue apartado luego de una denuncia por abuso sexual que le realizó su pareja. Las hermanas desmintieron que su progenitor haya agredido a su madre y apuntaron a que todo fue una estrategia para encubrir los abusos.
En los últimos días se realizó una audiencia donde la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de madre e hijo -se reservan sus identidades para resguardar las de las víctimas-. La defensa no se opuso a la medida. De no mediar sorpresa, en los próximos días la jueza Cristina Pietrasanta confirmará que sigan alojados en la cárcel mientras avanza la investigación por los abusos sexuales.
En pocas palabras
- Detenidos por abusos: un joven de 29 años y su madre de 53 fueron detenidos por abusos sexuales contra adolescentes.
- Denuncias familiares: las víctimas, hermanas del acusado, relataron años de vejaciones con complicidad materna.
- Investigación en curso: la causa, con elementos de zoofilia, avanza con pedido de prisión preventiva para ambos imputados.