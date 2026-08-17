Abusó sexualmente de sus 5 hermanitas, con complicidad de su madre y actos de zoofilia: hay 2 detenidos

El detenido por abuso sexual arriesga una pena de 8 a 50 años de cárcel.

Los detalles de los abusos sexuales

Esa primera víctima aseguró que fue vejada cuando tenía entre 10 y 13 años. El hermano mayor la abusaba sexualmente, aunque también relató que la mordía y la golpeaba. Según su declaración, al solicitarle ayuda a su madre recibió más golpes a cambio.

Sus dos hermanas que le siguen en edad se acoplaron a las denuncias y relataron situaciones similares: reiterados abusos sexuales y amenazas de su madre si contaban algo. Incluso una de ellas recordó que la progenitora le sedaba con pastillas para dormir y cuando se despertaba estaba desnuda.

Además de estas tres causas donde están imputados los madre e hijo, también hay causas por abusos sexuales contra las mellizas de la familia aunque en esos dos expedientes todavía no han sido acusados formalmente, según comentaron fuentes judiciales.

La mujer que está detenido como cooperadora de los abusos sexuales.

Abuso sexual, zoofilia y el pedido fiscal

Dentro de los episodios ocurridos entre 2013 y 2018, las víctimas relataron que habían fabricado un escondite en el patio de la casa para evitar ser vejadas por su hermano mayor. Desde ese lugar veían cómo el primogénito penetraba a una yegua o cómo su madre se hacía lamer las partes íntimas por los perros, según consta en las denuncias.

La investigación, a cargo del fiscal de Delitos Sexuales Nicolás Muñoz, reconstruyó que el padre de familia no estaba viviendo en el domicilio ya que fue apartado luego de una denuncia por abuso sexual que le realizó su pareja. Las hermanas desmintieron que su progenitor haya agredido a su madre y apuntaron a que todo fue una estrategia para encubrir los abusos.

En los últimos días se realizó una audiencia donde la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de madre e hijo -se reservan sus identidades para resguardar las de las víctimas-. La defensa no se opuso a la medida. De no mediar sorpresa, en los próximos días la jueza Cristina Pietrasanta confirmará que sigan alojados en la cárcel mientras avanza la investigación por los abusos sexuales.