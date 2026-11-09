Un operativo en Santa Rosa permitió recuperar los elementos de una causa por robo y usurpación

Las tareas estuvieron a cargo de personal de la Unidad Investigativa Santa Rosa-La Paz, que logró establecer el domicilio donde se encontrarían los elementos buscados. La investigación está relacionada con un hecho de robo y usurpación ocurrido a fines de agosto en el departamento.

Con autorización del Juzgado Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial, los efectivos realizaron el allanamiento en una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 50, a un kilómetro al este de la Escuela Amador Rodríguez.