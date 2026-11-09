Un allanamiento realizado en Santa Rosa permitió recuperar numerosos bienes vinculados con una causa por robo y usurpación. El procedimiento se concretó en una vivienda de Las Catitas, luego de una investigación llevada adelante por la Policía.
Un operativo en Santa Rosa permitió recuperar los elementos de una causa por robo y usurpación
El procedimiento se realizó en una vivienda de Las Catitas y está relacionado con un hecho que ocurrió en agosto
Las tareas estuvieron a cargo de personal de la Unidad Investigativa Santa Rosa-La Paz, que logró establecer el domicilio donde se encontrarían los elementos buscados. La investigación está relacionada con un hecho de robo y usurpación ocurrido a fines de agosto en el departamento.
Con autorización del Juzgado Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial, los efectivos realizaron el allanamiento en una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 50, a un kilómetro al este de la Escuela Amador Rodríguez.
¿Qué elementos recuperaron durante el allanamiento en Santa Rosa?
Durante el operativo, la Policía secuestró distintos bienes que estarían vinculados con una causa de robo y usurpación ocurrido en agosto. Entre ellos había una cocina, una heladera, un lavarropas automático, sillones, un colchón y una base de sommier.
Además, los efectivos encontraron un teléfono celular iPhone y distintos elementos de vajilla.
La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Unidad Fiscal Departamental Zona Este. En tanto, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa.
En pocas palabras
- Allanamiento en Santa Rosa: recuperaron muebles y electrodomésticos vinculados con una causa por robo y usurpación.
- Procedimiento policial: el operativo se realizó en una vivienda de Las Catitas tras una investigación de la Unidad Investigativa Santa Rosa-La Paz.
- Bienes secuestrados: se recuperaron cocina, heladera, lavarropas, sillones y un iPhone, entre otros elementos.