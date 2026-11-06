Un jurado popular lo declaró culpable y fue condenado por robo con arma y lesiones gravísimas

El hecho de sangre ocurrió en el barrio Santa Teresita de Las Heras en agosto de 2024 y motivó el primer juicio por jurado popular en tratar un caso de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones gravísimas.

El juicio por jurado popular

Carolina Colucci fue la jueza técnica del juicio por jurado número 69 en Mendoza, desde que comenzó a aplicarse este mecanismo judicial de participación ciudadana en 2019.

El fiscal Juan Manuel Bancalari acusó al imputado, que fue declarado culpable.

A su turno, el fiscal del caso, Juan Manuel Bancalari, había acusado a Ruarte Zuleta ante el jurado popular. Más aún, lo describió como "el dueño del barrio porque hacía lo que quería".