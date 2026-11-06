Hugo Ruarte Zuleta fue declarado culpable este viernes, al cierre de un juicio por jurado popular y fue condenado a la cárcel. La pena de prisión se conocerá durante una audiencia judicial -denominada de Cesura- a realizarse en fecha a determinar, explicó la jueza Carolina Colucci, a cargo de la conducción del proceso penal.
Un jurado popular lo declaró culpable y fue condenado por robo con arma y lesiones gravísimas
Hugo Ruarte Zuleta fue condenado a la cárcel tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular. La víctima perdió una pierna por las heridas de bala
Durante una semana, Ruarte Zuleta fue juzgado por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones gravísimas en perjuicio de un hombre al que trató de robarle un celular y disparó varias veces con una escopeta.
La víctima, Emanuel Mubilla, sufrió lesiones gravísimas que obligaron a los médicos del Hospital Central a amputarle la pierna derecha para salvarle la vida.
El hecho de sangre ocurrió en el barrio Santa Teresita de Las Heras en agosto de 2024 y motivó el primer juicio por jurado popular en tratar un caso de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones gravísimas.
El juicio por jurado popular
Carolina Colucci fue la jueza técnica del juicio por jurado número 69 en Mendoza, desde que comenzó a aplicarse este mecanismo judicial de participación ciudadana en 2019.
A su turno, el fiscal del caso, Juan Manuel Bancalari, había acusado a Ruarte Zuleta ante el jurado popular. Más aún, lo describió como "el dueño del barrio porque hacía lo que quería".
En pocas palabras
- Condena a Hugo Ruarte Zuleta: el hombre fue declarado culpable por un jurado popular tras robarle un celular a otro hombre y dispararle.
- Lesiones gravísimas: la víctima sufrió heridas de bala que obligaron a amputarle una pierna.
- Primer juicio por jurado: el caso fue el primero en su tipo en tratar robo agravado y lesiones gravísimas en Las Heras.