Después de más de dos décadas sin contacto, Yin decidió buscar a Sakolsky y publicó un mensaje para localizarlo. La búsqueda tuvo éxito y ambos pudieron reencontrarse en agosto de 2026, cuando el profesor regresó a China y visitó el bosque que había ayudado a impulsar. La historia adquirió una nueva dimensión internacional el 15 de octubre de 2026, cuando Yin Yuzhen recibió el reconocimiento de la FAO como una de las 100 mujeres heroínas de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural.

El reconocimiento internacional y la importancia de su legado en 2026

Su trayectoria también debe entenderse dentro de un desafío ambiental mucho mayor. China continúa desarrollando programas de restauración de suelos afectados por la desertificación. Entre 2021 y 2025 el país rehabilitó aproximadamente 10,13 millones de hectáreas de terrenos degradados por este fenómeno.

El 24 de agosto del 2026, los dos regresaron al lugar donde habían plantado árboles por primera vez. Sakolsky encontró un paisaje que apenas reconocía. Recordaba los pequeños plantones de 2000 y había dudado entonces de que pudieran sobrevivir. Después plantaron un nuevo árbol frente al bosque.