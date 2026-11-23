En la década de 1980, cuando tenía 19 años, se trasladó con su marido a una zona árida de la región de Mongolia Interior, en el norte de China, donde las dunas de arena amenazaban su vivienda y dificultaban enormemente la vida cotidiana. Entonces decidió combatir el avance del desierto mediante la plantación de árboles.
Un estadounidense confió en una mujer de china que quería frenar al desierto y 26 años después encontró un bosque donde antes había dunas
El esfuerzo de reforestación en China, que comenzó con 5.000 dólares, transformó miles de hectáreas y valió un reconocimiento internacional para Yin Yuzhen
Su esfuerzo llamó la atención de Ronald Sakolsky, un profesor estadounidense que trabajaba en China. En 1999, después de conocer su historia a través de la televisión, consiguió reunir 5.000 dólares para ayudarla a comprar árboles y continuar con la reforestación. Aquella aportación se convirtió en un símbolo de cooperación entre dos personas de países diferentes, unidas por un objetivo común.
Convirtió el desierto de China en un bosque y reencontró a su benefactor después de 26 años
Con el paso de los años, Yin y su familia continuaron trabajando en la restauración del entorno. Los árboles adquiridos gracias a aquella donación superaron los 50.000 ejemplares. Sin embargo, la transformación fue mucho más amplia. Los esfuerzos de restauración de Yin y su familia contribuyeron a recuperar cerca de 5.000 hectáreas y a la plantación de más de ocho millones de árboles en la zona.
Después de más de dos décadas sin contacto, Yin decidió buscar a Sakolsky y publicó un mensaje para localizarlo. La búsqueda tuvo éxito y ambos pudieron reencontrarse en agosto de 2026, cuando el profesor regresó a China y visitó el bosque que había ayudado a impulsar. La historia adquirió una nueva dimensión internacional el 15 de octubre de 2026, cuando Yin Yuzhen recibió el reconocimiento de la FAO como una de las 100 mujeres heroínas de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural.
El reconocimiento internacional y la importancia de su legado en 2026
Su trayectoria también debe entenderse dentro de un desafío ambiental mucho mayor. China continúa desarrollando programas de restauración de suelos afectados por la desertificación. Entre 2021 y 2025 el país rehabilitó aproximadamente 10,13 millones de hectáreas de terrenos degradados por este fenómeno.
El 24 de agosto del 2026, los dos regresaron al lugar donde habían plantado árboles por primera vez. Sakolsky encontró un paisaje que apenas reconocía. Recordaba los pequeños plantones de 2000 y había dudado entonces de que pudieran sobrevivir. Después plantaron un nuevo árbol frente al bosque.
En pocas palabras
- Reforestación en China: Una mujer transformó miles de hectáreas desérticas en un bosque con el apoyo internacional.
- Cooperación Binacional: Un profesor estadounidense colaboró con 5.000 dólares para la compra de árboles en 1999.
- Reconocimiento Global: La protagonista fue homenajeada por la FAO como una de las 100 mujeres heroínas de sistemas agroalimentarios.