Tras la expectativa mundial generada por la llegada de los líderes a la ciudad china de Shenzhen para participar de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la agenda diplomática sumó este miércoles un condimento clave: un funcionario estadounidense confirmó que Donald Trump y Vladimir Putin mantendrán un encuentro a solas este jueves.
La novedad se conoció luego de que los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China protagonizaran un histórico primer saludo informal en la antesala de la cumbre trilateral, un cónclave inédito que ya despierta comparaciones con las grandes citas de la geopolítica global.
Durante la jornada, Trump -quien fue recibido personalmente al pie del avión presidencial por Xi Jinping- y Putin compartieron espacios y escenas protocolares, incluido el banquete oficial organizado en honor a la gastronomía local. Ese primer contacto visual dejó atrás meses de distancia y marcó la pauta de lo que será el debate formal entre las tres potencias nucleares.
Los temas de la cumbre y el mano a mano
Si bien la reunión trilateral convocada por Xi Jinping tiene previsto abordar ejes de estabilidad estratégica global, inteligencia artificial y el desarme atómico -especialmente tras el vencimiento en febrero del último tratado bilateral de control de armas nucleares entre Washington y Moscú-, el cara a cara exclusivo entre Trump y Putin acaparará la atención internacional.
Desde la Casa Blanca indicaron que el presidente estadounidense planea poner sobre la mesa la situación en Irán y los escenarios de conflicto internacional, en un contexto donde el mandatario republicano ha manifestado su intención de destrabar negociaciones en materia de seguridad. Por su parte, el Kremlin llega a la cita con el objetivo de consolidar canales bilaterales de diálogo, mientras Putin busca reposicionarse en el tablero diplomático global y cuestiona el impacto de las sanciones occidentales.
El cónclave bilateral de este jueves en tierras chinas promete definir los nuevos equilibrios de poder y las perspectivas de diálogo entre Washington y Moscú en plena era de reconfiguración geopolítica.
En pocas palabras
- Encuentro diplomático: Donald Trump y Vladimir Putin mantendrán una reunión bilateral en China.
- Agenda bilateral: se discutirán temas como la situación en Irán y conflictos internacionales.
- Equilibrio global: la cumbre busca redefinir las relaciones entre Washington y Moscú en un contexto geopolítico cambiante.