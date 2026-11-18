Palmeada. Donald Trump y un saludo amable a Vladimir Putin, con Xi Jinping cerca. Foto: Noticias Argentinas

Los temas de la cumbre y el mano a mano

Si bien la reunión trilateral convocada por Xi Jinping tiene previsto abordar ejes de estabilidad estratégica global, inteligencia artificial y el desarme atómico -especialmente tras el vencimiento en febrero del último tratado bilateral de control de armas nucleares entre Washington y Moscú-, el cara a cara exclusivo entre Trump y Putin acaparará la atención internacional.

Desde la Casa Blanca indicaron que el presidente estadounidense planea poner sobre la mesa la situación en Irán y los escenarios de conflicto internacional, en un contexto donde el mandatario republicano ha manifestado su intención de destrabar negociaciones en materia de seguridad. Por su parte, el Kremlin llega a la cita con el objetivo de consolidar canales bilaterales de diálogo, mientras Putin busca reposicionarse en el tablero diplomático global y cuestiona el impacto de las sanciones occidentales.

El cónclave bilateral de este jueves en tierras chinas promete definir los nuevos equilibrios de poder y las perspectivas de diálogo entre Washington y Moscú en plena era de reconfiguración geopolítica.