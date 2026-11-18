En su reseña publicada en la plataforma estadounidense de entretenimiento Imagine Games Network (IGN), Northup escribió: “Phantom Blade Zero es un juego de acción increíblemente fluido, repleto de enfrentamientos memorables contra jefes, combates apasionantes y un estilo arrollador”.

La historia comienza con Soul, un experto en artes marciales cuyo corazón sufrió graves daños durante una batalla anterior. Al borde de la muerte, un misterioso médico logra salvarle la vida. Sin embargo, el tratamiento solo le permite vivir 66 días más, antes de que su corazón deje de funcionar definitivamente. Durante sus últimos días, Soul emprende un viaje en busca de un nuevo corazón y con el propósito de redescubrir su verdadera identidad y recuperar su sentido original del honor caballeresco en un oscuro mundo de fantasmas, lleno de mentiras y traiciones.

Uno de los motivos de la popularidad del videojuego entre los jugadores extranjeros es su abundancia de elementos de kung fu.

“En esencia, es una historia profundamente arraigada en la tradición china”, afirmó Liang Qiwei, de 45 años, también conocido como Soulframe Liang, fundador de S-Game y productor del videojuego.

En cuanto a la experiencia de juego, uno de los aspectos que más impresiona a los jugadores de todo el mundo es la fluidez y el dinamismo de los combates, diseñados a partir de un concepto estético denominado “kungfupunk”.

En una entrevista anterior con los medios, Liang explicó que el “kungfupunk” combina elementos tradicionales del wuxia chino, un género de ficción centrado en aventuras de artes marciales ambientadas en la China antigua, con la atmósfera del antiguo jianghu, o mundo de las artes marciales, maquinaria de estilo steampunk, modificaciones corporales de carácter ocultista y un espíritu punk oscuro y rebelde, para crear una nueva forma de expresión.

En este universo, los espadachines, las escuelas de artes marciales y la arquitectura tradicional china conviven con extremidades mecánicas, sombrías ruinas industriales y música rock moderna.

Por YANG YANG.