Esta distinción, establecida conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), forma parte del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas y destaca proyectos de restauración a gran escala considerados ejemplares, representativos y de influencia mundial. En esta edición también fueron reconocidas iniciativas de Colombia, Etiopía, Italia y Estados Unidos.

En la ceremonia de entrega de premios, Raimund Jehle, representante regional adjunto de la FAO para Europa y Asia Central, destacó la importancia de mantener ecosistemas costeros saludables para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las personas.

“Los ecosistemas costeros saludables sustentan la pesca, protegen a las comunidades y fortalecen la resiliencia frente al cambio climático. Su restauración nos exige trabajar más allá de las fronteras entre la tierra y el mar, y de manera transversal entre sectores e instituciones”, afirmó Jehle.

“La Iniciativa de la Bahía Azul de China demuestra el valor de este enfoque integrado, que combina la restauración ecológica, la gobernanza coordinada y la inversión pública”, agregó.

A partir de la experiencia adquirida con la restauración del lago Yundang en Xiamen, provincia de Fujian, las regiones costeras de toda China han impulsado la gestión integrada de las zonas terrestres y marinas y la restauración ecológica marina a gran escala.

Durante los períodos correspondientes al XIII Plan Quinquenal (2016-2020) y al XIV Plan Quinquenal (2021-2025), el Gobierno central de China asignó 36.630 millones de yuanes (u$s 5.500 millones) a las provincias costeras para la implementación de 194 proyectos clave de restauración ecológica marina. Estos proyectos permitieron restaurar más de 150.000 hectáreas de humedales costeros, controlar la expansión de Spartina alterniflora, una especie invasora de gramínea, y rehabilitar más de 2.000 kilómetros de costa.

Zhong Chongjun, subdirector general del departamento de restauración ecológica del espacio territorial del Ministerio de Recursos Naturales, afirmó que esta distinción refleja el pleno reconocimiento de la comunidad internacional a los logros concretos de China en materia de protección y restauración ecológica marina.

“Los 194 grandes proyectos de restauración ecológica marina han mejorado de manera efectiva la calidad y la estabilidad de los ecosistemas marinos clave, han elevado el nivel de conservación de la biodiversidad y han ampliado el acceso público a espacios costeros de calidad. También han mejorado la capacidad de prevención y mitigación de desastres costeros y fortalecido la barrera de seguridad ecológica marina”, afirmó Zhong. “Gracias a los esfuerzos sostenidos, la superficie de manglares de China ha alcanzado las 31.700 hectáreas, lo que convierte al país en uno de los pocos del mundo donde la cobertura de manglares continúa expandiéndose”, agregó.

Wang Lei, director general del departamento, describió la distinción como “un honor y una responsabilidad”.

“Tomaremos esto como un nuevo punto de partida y seguiremos implementando medidas para lograr bahías azules, costas hermosas e islas armoniosas”, afirmó.

“Estamos dispuestos a profundizar los intercambios y la cooperación con todos los países, compartir nuestra experiencia, forjar un consenso global, impulsar conjuntamente el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas y trabajar codo a codo para salvaguardar nuestro planeta azul”, concluyó.

Por LI MENGHAN.